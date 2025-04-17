في المحكمة | إعلامي شهير يعلن خبرا غير سعيد لجماهير رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن احتمالية وجود أزمة تواجه نادي بيراميدز قبل مواجهته للزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أزمة محتملة لنادي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر



-تم تحديد موعد المباراة يوم 20 مايو كما اعلن اتحاد الكرة المصري بالأمس .



- رمضان صبحي يحضر جلسة الاستماع الأولى الخاصة بقضية مكافحة المنشطات في مقر المحكمة بسويسرا يوم 19 مايو مع طاقم المحاماة الخاص باللاعب



- وهناك احتمالية لغياب رمضان صبحي عن مواجهة نهائي كأس مصر أمام الزمالك".

قال المستشار هاني زهران، المستشار القانوني لـ رمضان صبحي لاعب بيراميدز، إن المحكمة الرياضية الدولية، حددت نهاية شهر مايو المقبل، للاستماع لكافة الأطراف في قضية اللاعب الخاصة بالمنشطات.

وأضاف زهران في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "المحكمة الرياضية الدولية حددت القاضي الذي سيحضر جلسة الاستماع، كما تقدم كل طرف من أطراف القضية بالأسانيد والدفوع، وهم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية، ودفاع رمضان صبحي".

وتابع زهران : "لا جديد في قضية رمضان صبحي حتى الآن، والوكالة الدولية لم تقدم شكوى ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتهامها بالتلاعب في عينة اللاعب والإساءة للرياضة المصرية".