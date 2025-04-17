قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: إضافة 1150 ميجاوات كهرباء للشبكة قريبا لمواجهة انقطاعات الصيف
مدبولي: إضافة 1150 ميجاوات كهرباء للشبكة قريبا لمواجهة انقطاعات الصيف
دراسة كندية: تناول الموز أكثر فعالية من تقليل الملح في خفض ضغط الدم
وصيتي .. لاعب الزمالك سعد محمد يودّع الحياة بكلمات أبكت الجميع
مجازاة موقع إلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء: صناعات الغزل والنسيج تصدر بـ 2.8 مليار دولار
إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها
رئيس الوزراء: وضعنا تعويضات وصلت لـ 15 مليار جنيه في نزع الملكية
مدبولي: شركات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول لم تنسحب من مصر
رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد سبب اختيار صباح الجمعة لزيادة أسعار الوقود
الأعلى الإعلام يلزم المؤسسات الإعلامية بمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر
مش مرتاح .. حمادة هلال يثير قلق متابعيه بمنشور غريب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في المحكمة | إعلامي شهير يعلن خبرا غير سعيد لجماهير رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن احتمالية وجود أزمة تواجه نادي بيراميدز قبل مواجهته للزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أزمة محتملة لنادي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر


-تم تحديد موعد المباراة يوم 20 مايو كما اعلن اتحاد الكرة المصري بالأمس .


- رمضان صبحي يحضر جلسة الاستماع الأولى الخاصة بقضية مكافحة المنشطات في مقر المحكمة بسويسرا يوم 19 مايو مع طاقم المحاماة الخاص باللاعب


- وهناك احتمالية لغياب رمضان صبحي عن مواجهة نهائي كأس مصر أمام الزمالك".

قال المستشار هاني زهران، المستشار القانوني لـ رمضان صبحي لاعب بيراميدز، إن المحكمة الرياضية الدولية، حددت نهاية شهر مايو المقبل، للاستماع لكافة الأطراف في قضية اللاعب الخاصة بالمنشطات.

وأضاف زهران في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "المحكمة الرياضية الدولية حددت القاضي الذي سيحضر جلسة الاستماع، كما تقدم كل طرف من أطراف القضية بالأسانيد والدفوع، وهم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية، ودفاع رمضان صبحي".

وتابع زهران : "لا جديد في قضية رمضان صبحي حتى الآن، والوكالة الدولية لم تقدم شكوى ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتهامها بالتلاعب في عينة اللاعب والإساءة للرياضة المصرية".

أحمد حسن بيراميدز الزمالك كأس مصر رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

الخميس أم الجمعة؟.. التحويل لـ التوقيت الصيفي في مصر هذا الموعد

الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا

ترشيحاتنا

خادم الحرمين

رسالة من خادم الحرمين إلى المرشد الأعلى الإيراني

بايدن

أول تعليق من بايدن على الأزمة بين ترامب وجامعة هارفارد

الحوثيين

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي لدعمه الحوثيين

بالصور

دراسة كندية: تناول الموز أكثر فعالية من تقليل الملح في خفض ضغط الدم

فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم

مستقبل وطن الشرقية يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بحضور المحافظ

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إيقافه من نقابة الأطباء.. 10 معلومات عن الدكتور جودة عواد

معلومات هامة عن الدكتور جودة عواد
معلومات هامة عن الدكتور جودة عواد
معلومات هامة عن الدكتور جودة عواد

احمي أسرتك من البكتيريا.. طرق فعالة لغسل الفواكه الصيفية

طرق فعالة لغسل الفاكهة والتخلص من البكتيريا
طرق فعالة لغسل الفاكهة والتخلص من البكتيريا
طرق فعالة لغسل الفاكهة والتخلص من البكتيريا

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قبل اجتماع المركزي بساعات.. مفاجأة في سعر الذهب والدولار

رنا عبد الرحمن

تحوّل مُفاجئ .. تحذير جديد من الأرصاد بسبب حالة الطقس |فيديو

ذبح حمير بالمنوفية

تفاصيل ذ.بح كمية كبيرة من الحمير في المنوفية.. فيديو

مجمع محاكم المحلة

قرار عاجل من النيابة.. حبس مهندس لنشره فيديو واقعة خطف أطفال مزيفة بشوارع المحلة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد