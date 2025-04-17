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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يثير الجدل بشأن مستحقات زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

شهدت الساعات الماضية تصعيدا بين أحمد مصطفى زيزو، وبين إدارة نادي الزمالك.

و أثار الاعلامي عمرو الدرديري الجدل بشأن مستحقات زيزو عبر فيسبوك كاتبا:زيزو يخطر الزمالك بسداد مستحقاته المالية المتأخرة والتي تبلغ إجمالي 73 مليون جنيهًا، إضافة إلى الأقساط الشهرية والمكافآت المقررة.

و أضاف مصدر داخل نادي الزمالك أن زيزو له مستحقات ٩ مليون جنيه فقط !!

تصاعد أزمة زيزو مع الزمالك

تناولت تقارير صحفية اتخاذ زيزو خطوات قانونية لحماية نفسه بعد قيام عمال الفريق الأبيض بدهس صورته بالأقدام خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وتقدم أحمد سيد زيزو ، ببلاغ ضد إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، يتهم فيه المجلس بتهديده وترويعه لتجديد عقده مع الفريق.

استدعاء زيزو للتحقيق

لم يتوقف تصاعد الأزمة عند هذا الحد بل أعلن نادي الزمالك استدعاء أحمد سيد (زيزو) للتحقيق، على خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك أنه أرسل خطابا رسميا مسجلا بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتحقيق معه السبت، لتغيبه عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأضاف الزمالك أن "ذلك يأتي في أول تحرك رسمي من جانبه بشأن موقفه تجاه زيزو".

كما أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد الزمالك على أن "هذا الغياب يعد مخالفا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليا وخارجيا".

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