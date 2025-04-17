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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد ممدوح أفضل ممثل دور ثان في مهرجان جمعية الفيلم

محمد ممدوح
محمد ممدوح
تقى الجيزاوي

حصل الفنان محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل دور ثان من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ ٥١ عن دوره في فيلم اهل الكهف للمخرج عمرو عرفة.

وأعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بهذه الجائزة ومشاركه في هذا العمل مع فريق الفيلم، مشيرا إلى أن المخرج عمرو عرفة وخالد النبوى ومحمد فراج وغادة عادل من أبرز الأسباب التى كانت تضيف بهجة خلال العمل.


وأشار ممدوح: "الحكاية فى أهل الكهف تاريخية وأعجبنى بها الحروب، وتحديدا من العصور الرومانية، فهى تجربة جديدة، فعجبتنى، فأنا واحد من الـ٦ أو الـ ٧ من أهل الكهف، فتتوالى الأحداث فى ٣٠٠ سنة".

قصة الفيلم مستوحاة من مسرحية توفيق الحكيم، حيث يتناول الفيلم فى إطار خيالى قصة مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم فى زمن غير الزمن الذى عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

وشارك في بطولته مع ممدوح كل من خالد النبوى، ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد فراج وهاجر أحمد، وريم مصطفى، وأحمد بدير، وعبدالرحمن أبوزهرة، وأحمد عيد وصبرى وفواز، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الفنان محمد ممدوح مهرجان جمعية الفيلم السنوي اعمال محمد ممدوح

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