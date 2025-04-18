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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميلوني في الولايات المتحدة الأمريكية .. ما تداعيات الزيارة؟

ميلوني وترامب
ميلوني وترامب
هاني حسين

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني يُعد محطة مهمة، نظرًا لأنه يأتي بعد إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة على العديد من دول العالم، بينها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 20%.


وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن هذه الزيارة تُعتبر الأولى لمسؤول أوروبي إلى واشنطن بعد هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن ميلوني، بحكم تقاربها السياسي مع ترامب، اختيرت لقيادة مسعى أوروبي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.


وتابع: "ترامب يرى في ميلوني شخصية مناسبة للتفاوض، وقد سبق أن زارته في مقر إقامته بفلوريدا حتى قبل عودته إلى البيت الأبيض، وهناك علاقة طيبة وتوافق سياسي كبير بينهما، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يرى فيها عنصرًا قادرًا على تجسير الهوة مع ترامب، ومحاولة تخفيف التوتر بشأن الرسوم الجمركية".


وأوضح جبر أن ميلوني التقت قبل زيارتها بواشنطن برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث الملفات التي ستطرحها في لقاءها مع ترامب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يعول على هذا اللقاء لفتح قنوات تفاوض جديدة.


وأشار مراسل القاهرة الإخبارية أيضًا إلى أن إدارة ترامب تتبع مسارين في ملف الرسوم الجمركية: أحدهما عام مع كل الدول، ويتضمن تعليقًا مؤقتًا لبعض الرسوم لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال للتفاوض، والآخر خاص بالصين، التي ما زالت العلاقة معها تشهد توترًا تجاريًا متصاعدًا.

ترامب ميلوني إيطاليا واشنطن اخبار التوك شو

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