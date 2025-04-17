ترامب: لست في عجلة لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ليس في عجلة من أمره لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبل يوم من المحادثات الأمريكية الإيرانية في روما.

وعندما سُئل عن تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يفيد بأنه تراجع عن شن هجوم إسرائيلي على إيران، قال ترامب: "لن أقول إنه تراجع لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أعتقد أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وجاءت تصريحات التقى الرئيس الأمريكي خلال لقائه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة،

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "العمليات السرية أسهمت في تأخير المشروع النووي الإيراني لما يقرب من عقد كامل، ولولاها لكانت إيران تمتلك اليوم ترسانة نووية".

و من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت، في إطار جولة تفاوضية جديدة حول الملف النووي، بعد أسبوع على محادثات وُصفت بأنها الأعلى مستوى بين الجانبين منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.