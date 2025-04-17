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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سلوى عثمان: سيد الناس رواية تراثية مختلفة عن جعفر العمدة

سلوي خطاب
سلوي خطاب
علي مكي

أشادت الفنانة سلوى عثمان بمسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، معتبرة إياه من أهم الأعمال الدرامية في مسيرتها الفنية. 

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، أن المسلسل يقدم نهجًا تراثيًا متميزًا يختلف عن أعمالها السابقة، بما في ذلك مسلسل "جعفر العمدة" الذي كتبه وأخرجه أيضًا محمد سامي.

ووصفت سلوى عثمان المخرج محمد سامي بأنه "فنان مهووس بتفاصيل الحي الشعبي"، مشيرة إلى قدرته على الغوص في أعماق هذا العالم وتقديمه في قالب درامي مؤثر يلامس مشاعر الجمهور.

وقالت: "محمد سامي بيحب الحارة الشعبية حب حقيقي، مش مجرد ديكور درامي، هو بيحس بشخصياتها، وبيعرف يطلع منهم حكايات حقيقية"، مؤكدة أن هذا الشغف تجلى بوضوح في مسلسلي "جعفر العمدة" و"سيد الناس"، مع وجود اختلافات جوهرية بينهما.

ونفت الفنانة وجود تشابه أو تطابق بين العملين على الرغم من اشتراكهما في البيئة الشعبية، موضحة أن "سيد الناس" يتناول "رواية تراثية مختلفة تستند إلى واقع رجال المناطق الشعبية من منظور أكثر عمقًا ونضجًا". 

وأضافت: "العمل بيحكي عن قيم وعلاقات إنسانية في عالم الحارة، بس مش بنفس طريقة جعفر العمدة، القصة مختلفة والأسلوب كمان مختلف".

وأكدت سلوى عثمان أن الدور الذي قدمته في "سيد الناس" كان قريبًا جدًا من شخصيتها الحقيقية، مما سهل عليها الاندماج معه والشعور وكأنها تعيش تفاصيله على أرض الواقع.

 وقد فتحت الفنانة قلبها خلال اللقاء للحديث عن تجربتها الفنية ورؤيتها لصناعة الدراما، بالإضافة إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانين.
 

سلوي خطاب صبايا الخبر ريهام سعيد

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