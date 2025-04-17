البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لتمديد تجميد التوظيف الفيدرالي حتى يوليو

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لتمديد تجميد التوظيف الفيدرالي حتى يوليو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأن الصين تواصلت معه للتفاوض منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات منها.

وأضاف ترامب أنه سيؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يتم حل الخلاف التجاري مع الصين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد لا ترتفع، بل قد تنخفض.