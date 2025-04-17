ترامب: سنؤجل صفقة تيك توك حتى حل الخلاف التجاري مع الصين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأن الصين تواصلت معه للتفاوض منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات منها.

وأضاف ترامب أنه سيؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يتم حل الخلاف التجاري مع الصين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد لا ترتفع، بل قد تنخفض.

وخلال لقائه في البيت الأبيض برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، سُئل ترامب أيضًا عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تقلق بشأن سعي حلفائها إلى بناء علاقات أوثق مع الصين، فأجاب ببساطة: "لا".

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة بوليتيكو إنه: "بمجرد أن ترى دولًا كثيرة - ليس فقط في جنوب شرق آسيا أو آسيا، بل في جميع أنحاء العالم - ستلاحظ استعدادها لعقد صفقات مع أمريكا، وهذا يضغط على الصين، إن شاء الله، للجلوس إلى طاولة المفاوضات".