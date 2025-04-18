وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة بعد قرار البنك المركزي

يعتزم البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الآخرى، الانعقاد الأسبوع القادم للنظر في أسعار عوائد شهادات الادخار بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لأسعار الإيداع و الإقراض بواقع ٢٢٥ نقطة أساس.

قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.

وسيجرى مراجعة وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل سنة وثلاث سنوات، وذلك في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، التي سجلت أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات في فبراير الماضي.

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اتجاه لمراجعة أسعار الفائدة

وكان محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قد توقع في ديسمبر الماضي أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمعدل يتراوح بين 3% إلى 6%، فيما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفض الفائدة بنسبة 16%، بينما رجحت أكسفورد إيكونوميكس خفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي في أبريل المقبل، أما مؤسسة فيتش سوليوشنز فتوقعت خفضًا بنسبة 9%، في حين قدرت جي بي مورجان انخفاض الفائدة بمعدل 6% خلال النصف الأول من 2025.

التضخم في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

تأتي القررات المرتقبة في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم وخفض الفائدة، حيث سجل معدل التضخم في مصر 12.8% خلال فبراير الماضي، مقابل 24% في يناير، وهو ما يقرب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته عند 7% (مع هامش زيادة أو نقص بمعدل 2%) حتى نهاية عام 2026.

يذكر أن البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ عام 2020، بعد أن رفعها خلال العامين الماضيين بمقدار 19%، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أعلى شهادات الادخار حاليا قبل قرارات تخفيضها المرتقبة

تفاصيل شهادات الادخار السنوية

يقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لأجل سنة واحدة بعائد يومي ثابت 23%، وعائد شهري ثابت 23.5%، بالإضافة إلى عائد سنوي يُصرف عند الاستحقاق بنسبة 27%.

وتمنح شهادات الادخار بعائد 27% على مدار السنة الأولى أرباحًا تقدر بـ 27 ألف جنيه عند استثمار 100 ألف جنيه، وترتفع العوائد إلى 270 ألف جنيه في حال استثمار مليون جنيه.

احتمالية وقف شهادات الـ27%

يرجح مصرفيون أن يتجه بنك مصر والبنك الأهلي المصري إلى وقف طرح شهادات الادخار السنوية ذات العائد 27%، في حال لم يتم خفض الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة.

ويعد البنكان الحكوميان الوحيدين اللذين يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة بعائد مرتفع، حيث لم يحصل أي بنك آخر على موافقة البنك المركزي لإصدار شهادات قصيرة الأجل منذ شهادات 25% السابقة.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي

يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار ثلاثية متناقصة العائد تحت مسمى "البلاتينية"، والتي يبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الحصول على قرض بضمانها.

العائد على الشهادة المتدرجة العائد الشهرية يصل إلى 26% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية، ثم 18% في السنة الثالثة.

العائد على الشهادة السنوية المتناقصة يبدأ من 30% في السنة الأولى، ثم يتراجع إلى 25% في السنة الثانية، وإلى 20% في السنة الثالثة.

كما يتيح البنك الأهلي شهادة ثابتة العائد لمدة ثلاث سنوات بفائدة 21.5% تُصرف شهريًا، إضافة إلى شهادة متغيرة العائد بعائد حالي 27.5% يُصرف ربع سنويًا، ويرتبط بسعر إيداع البنك المركزي.

شهادات الادخار في بنك مصر

شهادات الادخار الثلاثية في بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادات ثلاثية تحت اسم "ابن مصر"، والتي تتوفر بأكثر من دورية صرف عائد، وتتيح الاقتراض حتى 90% من قيمتها الاسمية.

تفاصيل العائد على شهادات ابن مصر:

الشهادة الشهرية المتناقصة:

26% في السنة الأولى

22.5% في السنة الثانية

19% في السنة الثالثة

الشهادة السنوية المتناقصة:

30% تصرف بنهاية السنة الأولى

25% تصرف بنهاية السنة الثانية

20% تصرف بنهاية السنة الثالثة

الشهادة ربع السنوية المتناقصة:

27% للسنة الأولى

23% للسنة الثانية

19% للسنة الثالثة

كما يطرح بنك مصر شهادة "القمة الثلاثية" بعائد ثابت 21.5% يصرف شهريًا، بالإضافة إلى شهادة "يومياتي" التي تقدم عائدًا يوميًا بنسبة 27%، وهو متغير يرتبط بسعر إيداع البنك المركزي مع خصم 0.25% عنه.

الاتجاه العام في سوق الشهادات

تواصل البنوك مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد ومعدلات التضخم، حيث يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات في أسعار العائد، سواء بالخفض أو بوقف بعض الشهادات ذات الفائدة المرتفعة.

بنك مصر والبنك الأهلي المصري يخفضان الفائدة على الشهادات الدولارية

في السياق ، قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض سعر العائد على شهادات الادخار بالدولار ذات أجل ثلاث سنوات، حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:

تم تخفيض العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد ربع السنوي إلى 5% بدلًا من 6% سنويًا.

تراجع العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد المقدم بالجنيه المصري إلى 7.5% بدلًا من 8%، بإجمالي عائد تراكمي 22.5%.

يأتي هذا القرار في ظل تحسن الأوضاع النقدية في مصر مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

خفض العائد على شهادتي "الأهلي فورًا" و"الأهلي بلس" بالدولار

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض الفائدة على بعض شهادات الادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، لتصبح:

شهادة "الأهلي فورًا": العائد السنوي انخفض إلى 7.5% بدلًا من 8%.

شهادة "الأهلي بلس": العائد السنوي تراجع إلى 5.5% بدلًا من 6%.

كما تم تقليص العائد على الشهادات الدولارية "فورًا" ذات العائد المقدم بالجنيه المصري من 8.5% إلى 7.5%.

تفاصيل العائد على الشهادات الدولارية

بالإضافة إلى التعديلات السابقة، جاءت أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية الأخرى على النحو التالي:

الشهادات الذهبية بالدولار لمدة ثلاث سنوات:

العائد الشهري: 5.15%.

العائد نصف السنوي: 5.25%.

العائد السنوي: 5.3%.

شهادات "أهل مصر" بالدولار لمدة 5 و7 سنوات:

العائد الشهري: 4.9% (7 سنوات) و5% (5 سنوات).

العائد ربع السنوي: 4.95% (7 سنوات) و5.05% (5 سنوات).

العائد نصف السنوي: 5% (7 سنوات) و5.1% (5 سنوات).

العائد السنوي: 5.05% (7 سنوات) و5.15% (5 سنوات).

بنك مصر يخفض العائد على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار

في خطوة مماثلة، أعلن بنك مصر عن خفض الفائدة على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، ليصبح العائد الجديد:

شهادة "القمة": 7.5% سنويًا بدلًا من 8%.

شهادة "إيليت": 5.5% سنويًا بدلًا من 6%.

مزايا شهادات بنك مصر