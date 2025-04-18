قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنامج الأغذية العالمي يوقف شحنات المواد الغذائية إلى مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن
ياسر ريان: كولر قد يرحل حال خروج الأهلي من دوري الأبطال
كل ما تريد معرفته عن وظائف المعلمين والاستعلام عن 20 ألف وظيفة مدرس إنجليزي
سعر أقل دولار اليوم 18-4-2025
حماس: شروط نتنياهو تعجيزية ولا تؤدي إلى وقف الحرب
وسائل إعلام حوثية تكشف حصيلة الضحايا بعد قصف ميناء رأس عيسى
الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد
دعاء الشفاء العاجل للمريض .. 10 أدوية ربانية تنهي الألم في دقائق
لا حق له.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة على شكوى زيزو ضد الزمالك
قبل محادثات روما .. ترامب: لست متعجلاً لضرب إيران
مانشستر يونايتد ينتزع بطاقة نصف نهائى الدوري الأوروبي بفوز مثير على ليون 5-4
الخطوط السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك مصر: اجتماع الأليكو لتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار

بنك مصر
بنك مصر
أحمد عبد القوى

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها بالامس .

وكان  البنك المركزي المصري  أعلن تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه أمس، إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. 

بنك مصر بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

محمد الاتربى

أول قرار من البنك الأهلي بشأن شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة منتصف الليل.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

ترشيحاتنا

بنك مصر

بنك مصر: اجتماع الأليكو لتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار

الدكتورة إيمان كريم

تكريم خبراء المجلس القومي لاجتيازهم تدريبًا متخصصًا في آليات حقوق ذوي الإعاقة

المهندس خالد عبدالعزيز

عبدالعزيز: جهود مكثفة للدولة لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الابراج
الابراج
الابراج

بعد وفاة سعد محمد.. احترس هذه الأشياء تسبب سرطان الدم

سعد محمد
سعد محمد
سعد محمد

علاج تورم القدمين واليدين.. كيفية التخلص من احتباس السوائل بالجسم؟

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

نقص البوتاسيوم.. الأعراض والأسباب والوقاية

نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم

فيديو

أحمد السقا

كسر وجهه.. الحقيقة الكاملة وراء إصابة أحمد السقا بسبب الحصان

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد