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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطلة فيلم clueless تعود بدور شير في مسلسل جديد

Clueless
Clueless
شروق سلامة

نشرت Variety أن أليشيا سيلفرستون ستعود لتجسيد شخصية شير هوروويتز في جزء جديد من مسلسل “Clueless” قيد التطوير حاليًا على منصة Peacock.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الحبكة حتى الآن، سوى أن العمل سيكون استمرارًا للفيلم الكلاسيكي الشهير.

المسلسل يكتبه جوش شوارتز وستيفاني سافاج وجوردان وايس، وسيشاركون جميعهم في الإنتاج التنفيذي. شوارتز وسافاج سيقومان بذلك ضمن شركتهما “Fake Empire”، بينما ستقوم سيلفرستون بدور البطولة بالإضافة للإنتاج التنفيذي.


 

المخرجة الأصلية للفيلم إيمي هيكرلينغ والمنتج روبرت لورانس سيعودان أيضًا كمنتجين تنفيذيين، بينما سيتولى CBS Studios الإنتاج بالتعاون مع Universal Television.

المسلسل الجديد مختلف تمامًا عن النسخة السابقة التي كانت قيد التطوير في 2020، والتي ركزت على اختفاء شير وشخصية ديون بدلاً منها.


 

صدر الفيلم الأصلي عام 1995 وكان مقتبسًا بشكل غير مباشر من رواية “إيما” لجين أوستن. وضم طاقم العمل بول رود، بريتاني ميرفي، دونالد فايزن، وإليسا دونوفان.

عُرض مسلسل تليفزيوني مقتبس من الفيلم بين 1996 و1999 على ABC وUPN، وجسدت فيه رايتشل بلانشارد دور شير.


 

ليست هذه المرة الأولى التي تعود فيها سيلفرستون لشخصية شير، فقد ظهرت بها في إعلان سوبر بول عام 2023 لشركة Rakuten.

بعد الفيلم، انطلقت سيلفرستون نحو النجومية وشاركت في أفلام مثل “Batman & Robin”، “Blast from the Past”، و”Beauty Shop”.

ظهرت مؤخرًا في مسلسلات مثل “American Horror Stories”، و”The Baby-Sitters Club”، و”American Woman”، كما تستعد للظهور في فيلم “Bugonia” للمخرج يورجوس لانثيموس وسلسلة “Irish Blood”.


 

سيلفرستون ممثلة لدى UTA وUntitled Entertainment وGang Tyre،يُعرف شوارتز وسافاج بإنشائهما مسلسل “Gossip Girl” وإنتاج النسخة الجديدة منه، كما عملا على “The OC” و”Runaways” و”Looking for Alaska”.

هما أيضًا مبتكرا مسلسل “City on Fire” على Apple TV+، وممثلان لدى WME وMcKuin Frankel Whitehead.

أما وايس، فقد كتبت مؤخرًا سيناريو فيلم “Freakier Friday”، وألفت مسلسل “Dollface”، وأخرجت فيلم “Sweethearts”تمثلها وكالات UTA وMosaic وFelker Toczek.


 

عودة سيلفرستون لشخصية شير تنضم إلى موجة عودة نجوم التسعينيات، مثل سارة ميشيل غيلار في “Buffy” وطاقم “Malcolm in the Middle”


 

Clueless أليشيا سيلفرستون variety

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