قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطارد يلفت الأنظار في يوم شم النسيم.. والقمر يصل لتربيعه الثاني بلمعان 50%
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالزقازيق
مع السلامة ياصاحبي.. علاء مرسي يودع سليمان عيد برسالة مؤثرة
بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟
الأقصر تحتفل بتتويجها بالجائزة الذهبية كأول عاصمة عالمية للثقافة
قائد الجيش اللبناني يزور الحدود مع سوريا للتأكد من الوضع الأمني
جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم
ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى باليمن إلى 58 شهـيدا و126 جريحا
الجوازات السعودية تصدر تصاريح دخول مكة لموسم الحج عبر المنصات الرقمية
دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يتدرب على ملعب لوفتوس استعدادًا لمباراة صن داونز
كولر والشناوي يحضران اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز
قادما من الجزائر.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس في زيارة ثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

روح مرحة وخفة ظل.. رحلة سليمان عيد من الإرهاب والكباب إلى فار بـ 7 أرواح

الفنان سليمان عيد
الفنان سليمان عيد
أمينة الدسوقي

بدأ الفنان سليمان عيد رحلته الفنية بشكل قوي وملحوظ في فيلم الإرهاب والكباب اواخر الثمانينات القرن الماضي، حيث استطاع حجز مكان في ذاكرة الجمهور بفضل أسلوبه الكوميدي العفوي وأدائه المميز الذي جعله يترك بصمة خاصة.

رحلة الفنان الراحل سليمان عيد 

توفي الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة متأثرا بأزمة صحية، وقد أعلن نجل الفنان الراحل سليمان عيد موعد ومكان جنازة الفنان سليمان عيد في المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة.

ودّع الوسط الفني سليمان عيد، الذي غاب عن عمر ناهز 56 عامًا، بعد مسيرة فنية زاخرة ملأها بالضحك النقي والروح الخفيفة التي التصقت بوجدان الجمهور لعقود.

انطلقت مسيرة الفنان الراحل سليمان عيد  فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، الذي فتح له الباب للمشاركة لاحقا في عدد من أبرز أفلام التسعينيات، مثل "طيور الظلام" و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".

وخلال ما يزيد عن 35 عامًا، شارك عيد في أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والمسرح والتلفزيون، جمع خلالها بين أدوار الكوميديا والمواقف الساخرة التي يعكس من خلالها الواقع المصري بروح مرحة وخفة ظل.

وظهر مؤخرا في فيلم "فار بسبع أرواح" الذي عُرض خلال موسم عيد الفطر 2025، وجسد فيه شخصية متوفى تدور حوله مواقف كوميدية مع باقي أبطال الفيلم.

أبناء الفنان سليمان عيد

لدي الفنان سليمان عيد بنتين وولد، حيث أعلن نجله خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بكلمات مختصرة لكن موجعة: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وفى 2023 احتفل سليمان عيد بعقد قران نجله الوحيد عبد الرحمن وسط عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وظهر خلال حفل الزفاف سعادة الفنان سليمان بنجله الوحيد، وظل يرقص خلال الحفل كثيرا أمام النجوم حمادة هلال وعصام كاريكا وشاندو الذين أحيو حفل الزفاف.

من هي زوجة الفنان سليمان عيد

يُشار إلى أن سليمان عيد متزوج من زوجته عبير وهي من خارج الوسط الفني ، تعرف عليها بالصدفة من خلال صديق له محامي ، أصطحبه معه للشرقية وقابلها هناك.

وكان صديقه يفتخر بأن له صديق فنان لظهوره في مسلسل ليالي الحلمية، وبعد رؤية عبير قرر خطيبتها رغم أنه لا يمتلك غير خمسون جنيها، وكانت وش السعد عليه -بحسب تعبيره- وتزوجا وأنجب بنتين وولد، في غاية الجمال لولدتهم بنت الشرقية المشهورين بالجمال الرباني

هل سليمان عيد خال حمدى الميرغني؟

وهناك صلة قرابة بين حمدي المرغني الذي إشتهر عند مشاركته في عروض تياترو مصر والتي أسسها أشرف عبد الباقي، وظهر فيها بأربع مواسم كشخصية أساسية في جميع العروض، وبين الراحل سليمان عيد حيث أن الأخير خال الفنان حمدي المرغني.

ما هو أصل الفنان سليمان عيد؟

ولد الممثل سليمان عيد في بالكيت كات التابعة لمحافظة الجيزة في مصر في يوم 17 أكتوبر عام 1968م، وحصل على شهادة بكالوريس التجارة، ثم التحق بمعهد التمثيل.

كان يحب الضحك والممازحات بين أصدقائه، بعد انتهاء دراسته بكلية التجارة دخل الجيش لتأدية الخدمة العسكرية.

ما هي أعمال سليمان عيد؟

بدأ مسيرته الفنية في أوائل الثمانينات بمشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” بالتعاون مع الفنان القدير عادل إمام عام 1987م، تنقل بين عشرات الأدوار في أعمال درامية شهيرة ومسلسلات رمضانية بارزة،  ومن أبرز أفلامه زكي شان، وفول الصين العظيم، والناظر، وحين ميسرة، وشد أجزاء، والكبار، والممر، وحسن وبقلظ، ومن 30 سنة، والفرح، وكباريه، ووش إجرام، وجعلتني مجرمًا وغيرها.

سليمان عيد الفنان سليمان عيد أبناء الفنان سليمان عيد من هي زوجة الفنان سليمان عيد هل سليمان عيد خال حمدى الميرغني ما هو أصل الفنان سليمان عيد ما هي أعمال سليمان عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

زيزو

الحضور لمقر النادي.. خطاب رسمي من الأهلي لـ زيزو

زيزو

لا حق له.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة على شكوى زيزو ضد الزمالك

الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 18-4-2025

اخر ظهور لسليمان عيد

قبل وفاته بساعات.. آخر ظهور لـ سليمان عيد بعزاء المنتج صلاح حسن

حملة اغلاق بلبن شارع فيصل

بلبن فيصل ينضم لقائمة الاغلاقات .. تشميع محلات جديدة مخالفة

ترشيحاتنا

عمومية الصحفيين للمرة الرابعة

عبدالمحسن سلامة يسجل بالحضور فى كشوف عمومية الصحفيين للمرة الرابعة

المجلس القومي للطفولة والأمومة

الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفـ.ـلة 13 عاما بسوهاج

القومي للبحوث

القومي للبحوث يطلق سلسلة صحتك في الربيع

بالصور

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
سليمان عيد

فيديو

محمود الخطيب

بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد