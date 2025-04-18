روح مرحة وخفة ظل.. رحلة سليمان عيد من الإرهاب والكباب إلى فار بـ 7 أرواح

بدأ الفنان سليمان عيد رحلته الفنية بشكل قوي وملحوظ في فيلم الإرهاب والكباب اواخر الثمانينات القرن الماضي، حيث استطاع حجز مكان في ذاكرة الجمهور بفضل أسلوبه الكوميدي العفوي وأدائه المميز الذي جعله يترك بصمة خاصة.

رحلة الفنان الراحل سليمان عيد

توفي الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة متأثرا بأزمة صحية، وقد أعلن نجل الفنان الراحل سليمان عيد موعد ومكان جنازة الفنان سليمان عيد في المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة.

ودّع الوسط الفني سليمان عيد، الذي غاب عن عمر ناهز 56 عامًا، بعد مسيرة فنية زاخرة ملأها بالضحك النقي والروح الخفيفة التي التصقت بوجدان الجمهور لعقود.

انطلقت مسيرة الفنان الراحل سليمان عيد فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، الذي فتح له الباب للمشاركة لاحقا في عدد من أبرز أفلام التسعينيات، مثل "طيور الظلام" و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".

وخلال ما يزيد عن 35 عامًا، شارك عيد في أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والمسرح والتلفزيون، جمع خلالها بين أدوار الكوميديا والمواقف الساخرة التي يعكس من خلالها الواقع المصري بروح مرحة وخفة ظل.

وظهر مؤخرا في فيلم "فار بسبع أرواح" الذي عُرض خلال موسم عيد الفطر 2025، وجسد فيه شخصية متوفى تدور حوله مواقف كوميدية مع باقي أبطال الفيلم.

أبناء الفنان سليمان عيد

لدي الفنان سليمان عيد بنتين وولد، حيث أعلن نجله خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بكلمات مختصرة لكن موجعة: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وفى 2023 احتفل سليمان عيد بعقد قران نجله الوحيد عبد الرحمن وسط عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وظهر خلال حفل الزفاف سعادة الفنان سليمان بنجله الوحيد، وظل يرقص خلال الحفل كثيرا أمام النجوم حمادة هلال وعصام كاريكا وشاندو الذين أحيو حفل الزفاف.

من هي زوجة الفنان سليمان عيد

يُشار إلى أن سليمان عيد متزوج من زوجته عبير وهي من خارج الوسط الفني ، تعرف عليها بالصدفة من خلال صديق له محامي ، أصطحبه معه للشرقية وقابلها هناك.

وكان صديقه يفتخر بأن له صديق فنان لظهوره في مسلسل ليالي الحلمية، وبعد رؤية عبير قرر خطيبتها رغم أنه لا يمتلك غير خمسون جنيها، وكانت وش السعد عليه -بحسب تعبيره- وتزوجا وأنجب بنتين وولد، في غاية الجمال لولدتهم بنت الشرقية المشهورين بالجمال الرباني

هل سليمان عيد خال حمدى الميرغني؟

وهناك صلة قرابة بين حمدي المرغني الذي إشتهر عند مشاركته في عروض تياترو مصر والتي أسسها أشرف عبد الباقي، وظهر فيها بأربع مواسم كشخصية أساسية في جميع العروض، وبين الراحل سليمان عيد حيث أن الأخير خال الفنان حمدي المرغني.

ما هو أصل الفنان سليمان عيد؟

ولد الممثل سليمان عيد في بالكيت كات التابعة لمحافظة الجيزة في مصر في يوم 17 أكتوبر عام 1968م، وحصل على شهادة بكالوريس التجارة، ثم التحق بمعهد التمثيل.

كان يحب الضحك والممازحات بين أصدقائه، بعد انتهاء دراسته بكلية التجارة دخل الجيش لتأدية الخدمة العسكرية.

ما هي أعمال سليمان عيد؟

بدأ مسيرته الفنية في أوائل الثمانينات بمشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” بالتعاون مع الفنان القدير عادل إمام عام 1987م، تنقل بين عشرات الأدوار في أعمال درامية شهيرة ومسلسلات رمضانية بارزة، ومن أبرز أفلامه زكي شان، وفول الصين العظيم، والناظر، وحين ميسرة، وشد أجزاء، والكبار، والممر، وحسن وبقلظ، ومن 30 سنة، والفرح، وكباريه، ووش إجرام، وجعلتني مجرمًا وغيرها.