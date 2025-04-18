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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبدالمحسن سلامة يسجل بالحضور فى كشوف عمومية الصحفيين للمرة الرابعة

عمومية الصحفيين للمرة الرابعة
عمومية الصحفيين للمرة الرابعة
عبدالوكيل أبو القاسم

شارك عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، بالتسجيل بالحضور فى كشوف  الجمعية العمومية فى دعوتها الرابعة .

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2025، الساعة العاشرة من صباح اليوم باب التسجيل بالحضور  لعقد الجمعية العمومية فى دعوتها الرابعة، استعدادا لانعقاد اجتماع الجمعية فى حال اكتمال النصاب القانوني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة  ١٨ ابريل  2025م
إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
ويشمل جدول الأعمال   التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).
و النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده. 
كما يتم اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
و مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
و انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
و ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
  و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية   في المرة  الرابعة ( ٢٥ ٪؜ ) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة  ٢ مايو   بحضور نفس النسبة (  ٢٥ % ).

عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام نقيب الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين

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