قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظات حزن وانهيار لهذا النجم في جنازة سليمان عيد
نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ...موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
أسرار ملكية عمرها آلاف السنين.. الملك زوسر وزوجته وبناته العشرة في كشف أثري جديد
منصات وتقارير دولية تشيد بالاقتصاد المصري.. ونواب: نسير في اتجاه إيجابي
اليمن.. ارتفاع حصيلة العدوان على ميناء رأس عيسى لـ 74 شهيدا و171 جريحا
فنانو مصر ينعون سليمان عيد.. حزن بمواقع التواصل وسط سيل من رسائل التعازي المؤثرة
السياحة: الترويج لمدينة الأقصر عالميا عبر حملات تبرز قيمتها الحضارية الفريدة
رؤى مستقبلية في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مؤتمر بـ جامعة القاهرة
خطيب المسجد الحرام: الموت حق لا يرده مال أو سلطان كتبه الله على الجميع
انتي ملبوسة.. مدرس يجرد طالبة من ملابسها بحجة علاجها من الجن
الزراعة: بحث آليات تسهيل وتشجيع الفلاحين على توريد القمح المحلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر تكشف حقيقة إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه دولة الاحتلال

لبنان -علم
لبنان -علم
محمود نوفل

أكدت مصادر لبنانية علي عدم  صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه دولة الاحتلال ، مضيفا " وقد تبين أن صاروخين اعتراضيين انفجرا في أجواء بلدة مركبا على أهداف مجهولة.

وفي وقت سابق ، أوقفت السلطات اللبنانية ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "حماس"، على خلفية تورطهم المحتمل في إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر أمني لبناني.

وبحسب المصدر، فإن الموقوفين هم فلسطينيان ولبناني، وقد جرت عمليات الاعتقال ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء، في كل من بيروت وجنوب لبنان.

وأشار إلى أن التحقيقات تتعلق بصواريخ أطلقت من جنوب البلاد في 22 و28 مارس الماضي باتجاه مواقع إسرائيلية.

من جهته، نفى مصدر في حركة "حماس" أي علاقة للحركة بهذه العمليات، مؤكداً أنها "لا تقوم بأي عمل يخرب جهود التهدئة"، وأنها حريصة على أمن لبنان واستقراره.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد تصعيد عسكري دام بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن التوتر لا يزال قائماً، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ففي 28 مارس، قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول استهداف مباشر منذ إعلان التهدئة.

وتنص اتفاقية وقف إطلاق النار على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي توغل فيها جنوب لبنان، وانسحاب مقاتلي "حزب الله" حتى نهر الليطاني، إضافة إلى تنفيذ قرارات دولية تقضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة.

ورغم ذلك، نفذت إسرائيل منذ بدء تنفيذ الاتفاق مئات الضربات الجوية والعمليات العسكرية، استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان، بزعم ضرب "بنى تحتية لحزب الله"، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

لبنان دولة الإحتلال بلدة مركبا حماس أهداف اسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

سليمان عيد

جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

اخر ظهور لسليمان عيد

قبل وفاته بساعات.. آخر ظهور لـ سليمان عيد بعزاء المنتج صلاح حسن

طاهر القويري

وفاة زوجة طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء

سليمان عيد

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

طقس اليوم

طقس اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة

سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز

سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز أشهر ديو على تيكتوك

ترشيحاتنا

أرشيفية

ملتقى القاهرة لفن الحكي.. منصة لإحياء التراث الشفهي| فيديو

غزة

دبلوماسي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال في غزة

أرشيفية

فن الحكي يعود من جديد.. عروض وورش مجانية في ملتقى القاهرة الأول

بالصور

فستان قصير .. ياسمين صبري تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

احتفالا باليوم العالمى للتراث.. ندوة ورحلة توعوية لطلاب مدرسة الأمل بديرب نجم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
سليمان عيد

فيديو

الفنان سليمان عيد

رحيل فارس الكوميديا.. وداعا الفنان سليمان عيد

محمود الخطيب

بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد