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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير يستضيف المطربة ليالي في برنامجه.. اليوم

سعد الصغير - المطربة ليالي
سعد الصغير - المطربة ليالي
قسم الفن

تحل اليوم الجمعة المطربة ليالي ضيفة في برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس الساعة، العاشرة مساء، وغنت ليالي خلال الحلقة عددا من أغاني الزمن الجميل، وتحدثت عن بدايتها في عالم الغناء، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

ومؤخرا قال سعد الصغير: الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر الى كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

أعمال سعد الصغير 

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عددا من الحفلات داخل وخارج مصر. 

سعد الصغير الفنان سعد الصغير المطربة ليالي أعمال سعد الصغير اخبار سعد الصغير

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