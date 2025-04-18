ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 في محلات الصاغة، مقدار 15 جنيها مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس

سعر الذهب في مصر اليوم

واستمر خلال اليوم الماضيين صعود الذهب داخل محلات الصاغة بقيمة تبلغ 60 جنيها بالتزامن مع حسم البنك المركزي سعر الفائدة في البنوك أمس الخميس.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لحوالي 4760 جنيها للبيع و 4780 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3173 جنيها للبيع و 3186 جنيها للشراء

سعر عيار 24اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5440 جنيها للبيع و 5462 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4080 جنيها للبيع و 4097 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3328 دولار للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.24 ألف جنيه للشراء.

سعر المصنعية

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

الذهب في الصاغة

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

تحليل الأسواق

ويلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا لمستويات قياسية، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين، سيؤدي لمزيد من التباطؤ في حركة المبيعات داخل الأسواق، حيث تجد الشركات فرصة أمامها لتعزيز حجم إنتاجها من السبائك الذهب من الأوزان الأقل من 5 جرامات، لتتوافق مع احتياجات المواطنين، لاسيما الربع جرام والنصف جرام والجرام.

وينبغي أن تتوجه الشركات لإبراز دور الفضة كوسيلة للتحوط بجانب الذهب، وطرح منتجات تتوافق مع تراجع القوة الشرائية وتلبي احتياج الادخار للمواطنين لاسيما مع محدودي الدخل وصغار السن.

ووفقا لمحللين فإن تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، متأثرة بإقبال المستثمرين على إعادة البيع بغرض جني الأرباح، بعد الارتفاعات غير المسبوقة للأوقية، في ظل ارتفاع طفيف للدولار بعد أن سجل أدنى مستوياته في تعاملات الأربعاء الماضي، رغم التقدم الملموس في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان حد من المخاوف بشأن الاضطرابات الاقتصادية العالمية المحتملة.

وتعتبر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة، أدت إلى انحسار طفيف في حالة عدم اليقين في السوق العالمية.