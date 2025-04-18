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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحاب الجمل تنضم لفريق عمل فيلم إن غاب القط

رحاب الجمل
رحاب الجمل
قسم الفن

تشارك الفنانة رحاب الجمل في فيلم "إن غاب القط" من بطولة الفنان آسر ياسين وأسماء جلال، حيث بدأت رحاب تصوير عدد من مشاهدها، وتجسد دور محورى ضمن أحداث العمل الذى يحمل عدد من المفاجئات .

فيلم إن غاب القط

فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف.

أعمال رحاب الجمل

وكانت آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

أعمال رحاب الجمل

وتألقت مؤخرا الفنانة رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور في موسم رمضان الماضي، ولفتت الأنظار من خلال الدور التي قدمته خلال العمل، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي  وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي  وأشرف نصر وندى عزت  وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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