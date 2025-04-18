تعليق مفاجئ من تشابي ألونسو على تدريبه لـ ريال مدريد

عاد اسم الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، إلى دائرة الترشيحات لقيادة ريال مدريد، في ظل تصاعد الحديث عن اقتراب رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت خسارة ريال مدريد أمام آرسنال في ربع نهائي دوري الأبطال لتزيد من الضغوط على أنشيلوتي، وهو ما أعاد فتح ملف البدائل المحتملة، وعلى رأسهم تشابي ألونسو، الذي سبق وارتبط اسمه بالنادي الملكي في أكثر من مناسبة.

تشابي ألونسو : الوقت غير مناسب للحديث

ورفض ألونسو الدخول في تفاصيل مستقبله خلال تصريحات نشرها موقع "BBC"، حيث قال:"الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن مستقبلي، نحن في فترة حاسمة من الموسم، وكل تركيزي منصب على فريقي".

وأضاف:"أفهم انتشار الشائعات والتكهنات، لكنني لا أرغب في الانشغال بها الآن، فالأولوية لما يحدث داخل الملعب".

ويقدم باير ليفركوزن موسمًا قويًا تحت قيادة ألونسو، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.