وكيل يورجن كلوب يحسم الجدل حول موقفه من تدريب ريال مدريد

أكد مارك كوسيكي، وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال تولي كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، تدريب نادي ريال مدريد خلفًا لكارلو أنشيلوتي، لا تمت للحقيقة بصلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن كلوب يُعد أحد الأسماء المطروحة على طاولة إدارة ريال مدريد، في حال قررت الأخيرة إنهاء التعاقد مع أنشيلوتي، إلا أن تصريحات وكيله لشبكة "سكاي ألمانيا" جاءت لتضع حدًا لهذه التكهنات.

وأوضح كوسيكي أن كلوب لا ينوي خوض أي تجربة تدريبية جديدة في الوقت الحالي، سواء مع نادٍ مثل ريال مدريد أو مع المنتخبات الوطنية.

وقال: "أعلم أن هناك استفسارات مستمرة من أندية أوروبية كبرى وبعض الاتحادات، لكن يورجن ليس لديه أي نية لتولي منصب مدرب رئيسي الموسم المقبل، لا في ريال مدريد ولا حتى مع المنتخب البرازيلي".

وأضاف:"يورجن سعيد بدوره الحالي كمدير عالمي في إحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة، ولديه عقد قائم لا توجد نية لكسره، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي المزيد من التكهنات أو الأحاديث الإعلامية".