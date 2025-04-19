إبراهيم فايق يكشف تفاصيل إنذار زيزو ضد الزمالك

وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، إنذارًا، إلى النادي، وذلك على خلفية الأزمة الجارية بين الطرفين، بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، واقترابه من الانتقال إلى الأهلي.

ونشر الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة “إم بي سي مصر 2”، صورة للإنذار الذي أرسله زيزو لنادي الزمالك.

وجاء في إنذار زيزو المطالبة بمستحقاته المتأخرة البالغ قيمتها 72 مليون جنيه و508 ألف جنيه، في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار وبعدم منعه من خوض التدريبات.



واختتم زيزو إنذاره بأنه سيتخذ كافة الإجراءات وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والدولي “فيفا”، وعلى إدارة النادي حمايته ضد انتهاكات حقوق الانسان وضد كافة أشكال الاضطهاد.