قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهياً ويدعو للمساواة في الميراث.. و«شومان» يحسم الجدل
الأهلي وصن داونز.. لقطات لملعب مباراة الذهاب بنصف نهائي افريقيا
زيادة 69 %.. بكم تدعم الموازنة الجديدة الأنشطة الصناعية والتصديرية؟
لم ينتهك الخصوصية.. دفاع إبراهيم فايق في تسريب الفار يطالب بتأييد البراءة
احذر من التسمم فى شم النسيم .. 7 نصائح عند شراء وتناول الفسيخ
الاحتلال يمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من جولة ميدانية ويصعّد حملات الاعتقال بالضفة
نلبس صيفي ولا شتوي.. تفاصيل أسبوع متقلب في حالة الطقس
مدبولي: ما نشهده في ملف الصناعة إنجاز على طريق تحقيق مستهدفات الدولة
المحكمة العليا الأمريكية توقف مؤقتًا قرار ترامب لترحيل مهاجرين فنزويليين
ضمن جولاته بالمحافظات.. رئيس الوزراء يصل مدينة العاشر من رمضان
الرئيس السيسي يشكر منظمة العمل العربية على دعم قضايا التشغيل ومواجهة البطالة
شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لم ينتهك الخصوصية.. دفاع إبراهيم فايق في تسريب الفار يطالب بتأييد البراءة

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

قال دفاع الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريب فيديوهات غرفة الفار،  أنه طلب بعدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخباراً ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي ، الأمر الذي لا يعد حديثاً شخصياً أو يدخل ضمن نطاق " الحياة الخاصة " وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام .

وأكد أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة ، وهو أمر ذو أهمية عامة ، مما يبرر نشره استناداً إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور .

وأوضح أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع ، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام .

وأشار إن كان متعدياً على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي .

وكان نشر المقطع الصوتي لصالح المنظومة الكروية ولصالح تقدم كرة القدم المصرية ولم يجتزأ من مقطع الفيديو ونشره دون حذف أو إضافة كما جاء له وجاء بحيثيات الحكم التالي وبمطالعة المحكمة بتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره .

( ولو كان يجتزأ أو سيئ النية أو الفيديو وجاء له المقطع كامل لأظهر ما به من سباب وازدراء أديان وسب للاعبي نادي البنك الأهلي وحرروا بلاغ أمام النائب العام برقم 79227 لسنة 2024 عرائض النائب العام وقيد برقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة وجاري التحقيق ومثبت ذلك بتحقيقات النيابة أن المتهم فوجئ إلا أنه كما جاء مقطع الفيديو من مصدره تم نشره بدون حذف أو إضافة أو اجتزأ،- بالتالي لا يجوز إسناد للمتهم أنه اجتزأ من المقطع أو أضاف أو حذف والدخول في نيات المتهم بالرغم من إثبات النيابة العامة صحة المقطع المنشور وتأكدها من عدم علم المتهم بباقي المقطع دون العبث به .

وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حق المتهم وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير ، وأن ما صدر من المتهم لا يعدو أن يكون من دروب النقد المباح المكفول له بمقتضى الدستور والقانون بحسبانه إعلامياً ، وهو ما يؤكد على انتفاء جريمة تعمد إزعاج الغير في حقه ، لاسيما وقد قام إتحاد كرة القدم بإقالة لجنة الحكام .

وتابع أنه من المقرر فقها أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون                  رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدي           أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

كما أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي .

ولما كان الثابت من الأوراق انتفاء أركان جريمة المضايقة ودليل ذلك أنه لم يصدر من المتهم أي ألفاظ أو عبارات أو أفعال صادرة من المتهم يضيق بها صدر المجني عليهما مما يؤدي إلي مضايقته ومرفق حوافظ مستندات أمام أول درجة تحتوي على
قيام المتهم 1- بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .

2- وعدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .

لإثبات عدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .

ولأن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية، وكان من المعتاد تناول تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذ كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير .

وأوضح أن المتهم لم ينل من المجني عليهما بأية ألفاظ أو عبارات تنال من شخصهما وإنما كان تعليقاً على عملهم كحكمين ( حكم ساحة – حكم فيديو )، والذين ارتضيا مسبقاً بعملهما في مجال التحكيم من تناولهما بالنقد وتحليل قراراتهما سواء كانت صحيحة أو خاطئة .

ثالثاً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه، حيث أن الحكم المستأنف لم يتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة فيما ورد فيه في البند أولاً بمنطوق الحكم، والذي قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليهما.

الإعلامي إبراهيم فايق تسريب فيديوهات غرفة الفار الفار الخصوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

البطاقة

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

محل بحليب

بـ حليب يثير الجدل على السوشيال ميديا بعد غلق محلات بلبن | صور

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

صورة ارشيفية أثناء تكريمه بعد أيفر جيفين

أحد أبطال إيفرجيفين.. وفاة الربان مصطفى الميقاتي بعد إرشاده أحد السفن بقناة السويس

ترشيحاتنا

xAI تطلق ميزة الذاكرة لروبوت Grok لتحسين التفاعل الشخصي

Grok يصبح أكثر ذكاء.. xAI تضيف ميزة "الذاكرة" لتحسين التفاعل الشخصي

واتساب

واتساب يطلق ميزة لإنشاء الملصقات دون مغادرة التطبيق

مواصفات هاتف Infinix Note 50s 5G

إنفينيكس تطلق أنحف هاتف 5G بتصميم مذهل ومواصفات فاخرة

بالصور

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

حبيبة الملايين .. شركة كورية توقف إنتاج طرازين من سياراتها بسبب ضعف الطلب

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد