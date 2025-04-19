الجبهة الوطنية يهنئ الأقباط بعيد القيامة: الاحتفال يرسخ تلاحم المصريين

توجه حزب الجبهة الوطنية برئاسة د.عاصم الجزار، بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولكل الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد الحزب في بيان له أن الاحتفال بكل أعياد الأخوة المسيحيين هو جزء أصيل من توحيد راية المصريين؛ وترسيخ لقيم المحبة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب المصري.

وأعلن الحزب أن وفدا رفيع المستوى من قياداته وشخصياته العامة سيتوجه إلى الكنيسة لتهنئة البابا بعيد القيامة ومشاركة الأخوة المسيحيين الاحتفال كما أن أمانات الحزب بالمحافظات ستشارك فى احتفالات الكنائس الرئيسية للتهنئة بعيد القيامة المجيد.