فقدنا قيمة إنسانية.. يسرا تنعى ليلى البرادعي وزوجها

نعت الفنانة يسرا الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها المهندس إبراهيم شكري الذين وافتهم المنية إثر حادث سير.
وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن و الأسى أنعى الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها المهندس إبراهيم شكري، فقدنا قيمة إنسانية ذات بصمة عظيمة ستظل محفورة في قلوبنا جميعا.. تغمدهم اللّٰه بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم”.
معلومات عن الدكتورة ليلى البرادعي
- الدكتورة ليلى البرادعي هي أستاذ الادارة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- حصلت ليلى البرادعي على دكتوراه الإدارة العامة من جامعة القاهرة
- حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- شغلت منصب أستاذة زائرة ورئيسة قسم مساعدة كلية الأحوال العالمية والإدارة العامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- كما شغلت الدكتورة ليلي البرادعي أستاذة زائرة قسم الإدارة، كلية التجارة والاقتصاد والاتصال الدولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة.