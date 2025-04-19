فقدنا قيمة إنسانية.. يسرا تنعى ليلى البرادعي وزوجها

نعت الفنانة يسرا الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها المهندس إبراهيم شكري الذين وافتهم المنية إثر حادث سير.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن و الأسى أنعى الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها المهندس إبراهيم شكري، فقدنا قيمة إنسانية ذات بصمة عظيمة ستظل محفورة في قلوبنا جميعا.. تغمدهم اللّٰه بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم”.

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