قرار عاجل من الزمالك ضد زيزو

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادى الزمالك رفضوا الحلول الودية مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق مؤكداً أن النادي يتمسك بحقوقه تجاه اللاعب.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كما رفض مسئولو نادى الزمالك فسخ عقد اللاعب بالتراضي مقابل تنازله عن مستحقاته المالية لدي النادي الأبيض".

وأوضح الفندور أن الزمالك لن يضم اللاعب لقائمة المباريات في الفترة القادمة للاستفادة من تطبيق اللائحة عليه.

وأشار الغندور إلى أن اللاعب يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية وبالتالي ليس من المنطقي ضمه لقوائم مباريات الفريق القادمة