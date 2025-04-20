حرق الكلب.. التحقيق في طعن عاطل سيدة بسلاح أبيض ببنها

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى واقعة قيام عاطل بالتعدى على ربة منزل بالسلاح الأبيض وحرق كلب ببنها فى مشاجرة نشبت بين طرفين بالمنطقة.



البداية كانت بتلقي مركز شرطة بنها بلاغا من الأهالى بإصابة سيدة ومقتل كلب حرقا بمنطقة الشدية ببنها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

تحريات الواقعة



وبعمل التحريات تبين أن المتهم استل سلاح أبيض "سنجة" وشرع فى قتل سيدة وقام بتمزيق جسد كلب واحضر أنبوبة بوتاجاز وأشعل به النيران به كما تبين وجود خلافات سابقة بين طرفى المشاجرة فى شهر رمضان، و تجددت الخلافات مؤخرا بينهما وتم نقل السيدة للمستشفى فى حالة حرجة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.