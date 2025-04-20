تكثيف الرقابة على الأسواق وتوافر السلع الغذائية خلال أعياد الربيع وشم النسيم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

وشدد على انتظام عمل المجمعات خلال فترة الإجازة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات.

وأشار الدكتور الوزير إلى أنه تم توجيه كافة الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه تم التشديد على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات بضرورة التواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارات المعنية، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين واحتياجاتهم خلال المناسبات والأعياد.