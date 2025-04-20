قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة بشأن اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الشيخ زايد
إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل.. تفاصيل عملية تجري للمرة الأولي بالسويس
توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر لدعم التنمية المستدامة
مصادر طبية: تحسن في حالة عامل السيرك بعد وعكة صحية مفاجئة.. القصة الكاملة
بمقدم 200 ألف جنيه.. استمرار تلقى طلبات التقديم في وحدات ديارنا بـ15 مدينة
تؤدى للموت.. مخاطر تناول الفسيخ والرنجة بهذه الطريقة والحلول الصحية
أيمن عاشور: عيد القيامة مناسبة لتعزيز قيم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن
خريجي الأزهر وأبو العينين الخيرية تكرمان حفظة القرآن في احتفالية مميزة
ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد
موجة حارة تضرب البلاد ذروتها الثلاثاء .. تحذيرات حول الطقس
المشاط: البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى للعام 2026-2027
عباس شومان: مؤسسة أبو العينين أبرز الجمعيات الخيرية المتعاونة مع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بأبو قير شرقي الإسكندرية

حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه
حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه
أحمد بسيوني

قامت إدارة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وعلى مدار يومين، بشن عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

حملة تستهدف العقارات المخالفة

وقد استهدفت الحملة العقارات المخالفة التي تستخدم مياه الشرب دون وجه حق بعزبة الحاج محمد بنطاق فرع أبو قير، حيث تم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة)، وذلك لضمان وصول الخدمة للمشتركين الملتزمين بالقانون.

الاستماع لشكاوى المواطنين خلال الحملة

كما قامت الشركة بتحصيل مستحقاتها من العقارات والأماكن المتعاقدة، إلى جانب الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وقد تم التنسيق مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية لتقديم كافة التسهيلات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتعاقد مع الشركة بشكل قانوني.

استمرار الحملات للحفاظ على حقوق الشركة

وتؤكد شركة مياه الإسكندرية استمرار حملاتها الرقابية لضبط أي تعديات على شبكة المياه، حفاظًا على الموارد المائية وضمان تقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين. 

يأتي هذا في إطار جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية للحفاظ على موارد الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق مبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمة بطريقة قانونية.

الاسكندرية المتابعة الميدانية مياه الشرب حملات مكبرة إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

زيزو

هيسافر إسبانيا .. زيزو يتخذ قرارًا مُفاجئًا بعد أزمته مع الزمالك | ماذا حدث؟

دواجن بيضاء

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

ترشيحاتنا

أرشيفية

لتعذر حضور المتهم.. قرار من المحكمة بشأن قاتل والديه وشقيقه في حدائق المعادي

أرشيفية

القبض على لص سرق مبالغ مالية من شخص بالعجوزة

أرشيفية

الحصة الأخيرة.. سيارة تدهس طفلة أثناء ذهابها للمدرسة بالدقي

بالصور

ابعتها لصحابك وحبايبك .. رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025

رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025
رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025
رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025

طريقة عمل جاتوه شاتوه في دقائق

جاتوه
جاتوه
جاتوه

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد

ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد

سليمان عيد كان بيلم فلوس للخير

مكنش بيسيب فرض.. كريم الحسيني يكشف عن أفعال سليمان عيد الأخيرة

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في شم النسيم .. أين حديقة الحيوان؟

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

المزيد