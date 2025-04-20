الزمالك : تأجيل الفحص الشامل لـ محمد عواد لنهاية الموسم

استقر الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على تأجيل خضوع محمد عواد حارس مرمى الفريق لفحوصات طبية شاملة على الركبة لحين نهاية الموسم الجاري في ظل ارتباطات الفريق في بطولتي الدوري وكأس مصر.

وأكد مصدر مقرب من محمد عواد أن الحارس اشتكى من آلام في الركبة ويخضع لعلاج تحفظي في الفترة الحالية مع مشاركته في المباريات بصورة طبيعية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب مواجهة سموحة الأخيرة في كأس عاصمة مصر، مستغلًا فترة التوقف قبل لقاء المصري البورسعيدي المقرر إقامته يوم 1 مايو المقبل، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء غدٍ الإثنين على ملعب النادي، في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة.