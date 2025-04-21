قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: سياسات ترامب النووية تدفع العالم لسباق تسلح جديد
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
مديرة مركز الصواريخ الأمريكي: ناسا ترى في مصر شريكا قويا باستكشاف الفضاء
بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش
فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك
لو خايف من حد.. ردد 8 كلمات وآية قرآنية يطمئن قلبك ويشرح صدرك
سوريا.. ضبط شحنة صواريخ ضخمة في طريقها إلى السويداء
حبس سارة خليفة في واقعة تجارة المخدرات بالقاهرة
أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية في المكسيك
هل قراءة أواخر سورة البقرة تغني عن قيام الليل؟.. اعرف 5 حقائق
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء إلى 12 قتـ.ـيلا و30 جريحا
10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف المجوهرات الملكية يحتفل بـ اليوم العالمي للفن

متحف المجوهرات الملكية يحتفل بـ اليوم العالمي للفن
متحف المجوهرات الملكية يحتفل بـ اليوم العالمي للفن
محمد الاسكندرانى

نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمتحف المجوهرات الملكية ، البرنامج الفني التدريبي الخاص بنشر بعض الفنون الإبداعية الحديثة ،تحت عنوان "فنون الزانتانجل في المتاحف"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن.

أوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية ، أن اليوم العالمي للفن يحتفل به كل عام  في الخامس عشر من إبريل ، بالتعاون مع مبادرة "المتاحف من أجل السلام"، ورئيس لجنة منح السلام، ونائب رئيس لجنة السلام - روتاري مصر.

متحف المجوهرات الملكية


أشارت إدارة المتحف ، أن بدأت فعاليات التدريب بعرض تقديمي presentation قدمته د. ميريام زيمس، استشاري دولي معتمد في فنون الزانتانجل، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنون والصحة، و د. منال محمود عليوة، واستشاري تدريب وتطوير مؤسسي دولي معتمد، ومؤسس برنامج "أرت تو كير" للعلاج بالفن، تم من خلاله التعرف على فنون الزانتاجل، كما تم عرض مجموعة متميزة من النماذج الفنية الخاصة به.

إستكملت إدارة المتحف ، أن تبع ذلك جولة إرشادية للمشاركين بالبرنامج شاهدوا من خلالها مقتنيات المتحف الفريدة والتي على هامشها تم تنفيذ ورشة عمل تفاعلية متميزة بإستخدام خامات صديقة للبيئة، وذلك على أيدي خبراء  متخصصين في هذا المجال.

فيما شارك في هذا التدريب طلبة وخريجي الجامعات من كليات الفنون، والمهتمين بالفنون التشكيلية، والإبداعية الحديثة والتي سيتم دمجها بالحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من إبريل من كل عام.

ونوهت إدارة المتحف ، أن البرنامج يتيح للمشاركين ،تجربة إبداعية فريدة تربط الفن بالتراث والثقافة، كما يعزز البرنامج أهداف التنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد، والحفاظ على التراث الثقافي، كما يرفع الوعي الآثري من خلال ربط الفن بالمقتنيات المتحفية والهوية الثقافية.


 

متحف المجوهرات الملكية المجوهرات الملكية الفنون الإبداعية فنون الزانتانجل الزانتانجل الزانتانجل في المتاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

ترشيحاتنا

تدريبات مكثفة للمرشدين السياحيين استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

تدريبات مكثفة للمرشدين السياحيين استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة الأهلية.. موعد بدء الدراسة وعدد الكليات والبرامج الدراسية

الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة

الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة

بالصور

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلة

طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد