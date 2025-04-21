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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم الابتكار التعليمي.. جامعة حلوان تطلق حاضنة ريادة الأعمال

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار التزام جامعة حلوان ، بدورها الريادي في تعزيز الابتكار التعليمي ودعم ريادة الأعمال، وبهدف تحويل المشاريع الطلابية والأفكار التعليمية إلى مشروعات واقعية ناجحة تسهم في خدمة المجتمع، أطلقت كلية التربية جامعة حلوان حاضنة ريادة الأعمال التعليمية "Edu Talent"، في خطوة رائدة نحو دعم الابتكار التعليمي وتمكين رواد الأعمال من طلاب وخريجي الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن "Edu Talent" تمثل خطوة متميزة في تحويل الأفكار التعليمية إلى مشروعات حقيقية، وأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز فكر ريادة الأعمال داخل الكليات، لافتًا إلى أن حاضنات الأعمال تمثل إحدى الأدوات الفاعلة لتحويل المشاريع الطلابية إلى نماذج ناجحة تسهم في خدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية عن فخره بإطلاق حاضنة "Edu Talent" تحت مظلة كلية التربية، مشددًا على أن الحاضنة تأتي استجابةً لحاجة حقيقية في تطوير قطاع التعليم، مؤكدًا أن الكلية تسعى لخلق بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، وأن تكون الكلية مركزًا لتخريج كوادر تعليمية قادرة على الابتكار، وأن هذه الرؤية تتسق مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف التطوير الشامل والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات.

هذا وتمثل الحاضنة فرصة واعدة للطلاب لتحويل مشروعاتهم وأفكارهم إلى نماذج عمل قابلة للتطبيق، وهو ما يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل، حيث توفر الحاضنة بيئة خصبة لدعم الطلاب أصحاب الأفكار التعليمية المبتكرة، من خلال التدريب والإرشاد والتعاون مع الخبراء في هذا المجال، وبهدف دعم المبادرات التعليمية التي تسهم في تطوير المنظومة التربوية، وتمثل امتدادًا لدور الكلية في الانفتاح على المجتمع، وتعزيز الشراكات المجتمعية من أجل تطوير العملية التعليمية، لأن الحاضنة ستعمل على توفير الدعم الفني والإداري والتدريب اللازم للطلاب والباحثين أصحاب الأفكار الريادية، لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

هذا وقد تم إطلاق الحاضنة بحضور  الدكتور وائل رمضان "وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب"، الدكتورة منى أبو هشيمة "وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، وتنسيق الدكتورة لبنى شهاب "مدير الحاضنة"، والدكتورة ريم دربالة "نائب مدير الحاضنة"، وتم استضافة عدد من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، وهم الدكتور إيهاب عبد الرؤوف "مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية"، الدكتورة سارة البيه "وكيل كلية علوم الرياضة للبنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير ومؤسس حاضنة الأميرة فايزة للرياضة"، سمر رسمي "خبير ريادة الأعمال بحاضنة Biocluster .

كما تضمن الملتقى استضافة نموذج ناجح لرائد أعمال ناشئ قام بتطوير منصة تعليمية لإدارة العملية الدراسية وهو الطالب مارتن سامح الذي تناول رحلته في تطوير الفكرة والصعوبات التي تعرض لها وخبرته الناجحة في التغلب على تلك الصعوبات وتحويلها إلى مقومات نجاح.

جامعة حلوان كلية التربية جامعة حلوان كلية التربية الابتكار ريادة الأعمال

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