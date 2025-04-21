هل ارتبط والد مايلي سايرس بـ إليزابيث هيرلي؟

أثار المغني الأمريكي الشهير بيلي راي سايرس، والد النجمة مايلي سايرس، موجة من الجدل والتكهنات بعد ظهوره في صورة رومانسية مع النجمة البريطانية إليزابيث هيرلي خلال احتفالات عيد الفصح.

نشرت هيرلي، البالغة من العمر 59 عامًا، صورة على إنستجرام ظهرت فيها مبتسمة بينما يطبع سايرس، البالغ 63 عامًا، قبلة على خدها، الثنائي بديا في أجواء مريحة وعفوية، حيث ارتدت هيرلي قميصًا منقوشًا وبنطال جينز، بينما ارتدى سايرس قميص دنيم وزين إطلالته بأذني أرنب في لمسة فكاهية.





ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي من الطرفين حول طبيعة العلاقة، إلا أن الانسجام الواضح بينهما والتعليقات المليئة بالحماس على الصورة، دفعت الكثيرين للتكهن بوجود علاقة عاطفية ناشئة بين النجمين، خصوصًا بعد أن علّق نجل إليزابيث، داميان، على الصورة برموز احتفالية.



جدير بالذكر أن هيرلي كانت قد استخدمت مؤخرًا إحدى أغاني سايرس “She’s Not Cryin’ Anymore” في مقطع فيديو نشرته من جزر المالديف، ووضعت علامة لحسابه، في تلميح بدا واضحًا لاحقًا بعد ظهور الصورة الأخيرة.





يأتي هذا التقارب بعد فترة قصيرة من طلاق بيلي راي من المغنية الأسترالية فايرروز في أغسطس 2024، والذي سبقه انفصاله عن زوجته السابقة تريش سايرس بعد زواج دام قرابة 30 عامًا. أما إليزابيث، فلطالما أبقت حياتها العاطفية بعيدة عن الأضواء منذ علاقتها الواسعة الشهرة بالممثل هيو غرانت، وزواجها من أرون ناير، وارتباطها بوالد ابنها الراحل ستيف بينغ.



