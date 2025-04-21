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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكون من طابقين وصادر له قرار ترميم..تفاصيل انهيار عقار الزقازيق وتهشم 4 سيارات

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين باسم المواطن ع.ع.م.ا والكائن بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق ، والذي قد صدر بشأنه قرار ترميم سابق من الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق  وقد تم تحرير محضر  لصاحبه لعدم تنفيذ قرار الترميم السابق ،  ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات او  أي خسائر في الأرواح.

كلف المحافظ محمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة بسرعة الإنتقال إلى موقع الحادث والتنسيق مع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق  وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

كما وجه المحافظ أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق لمعاينة العقار  وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الإنهيار ، ورفع تقرير عاجل بالنتائج واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية

يذكر أن، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية قد تلقى بلاغاً يفيد بإنهيار عقار قديم مكون من طابقين  بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وعلي الفور تحركت الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق الإدارة الهندسية أول الزقازيق

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