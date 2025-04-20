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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، مقر الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق ، والتقى بالأب بيشوى كامل راعى الكنيسة لتهنئته بعيد القيامة المجيد ، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية، أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تُعد ملحمه لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة وتمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل.

وأعرب راعي الكنيسة الكاثوليكية ، عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لزيارة للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً منبع الوحدة الوطنية والإخاء والترابط والمحبة بين أبنائها .

وتوجه محافظ الشرقية ، لزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقى القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد القيامة المجيد، قائلاً : "أن مصر ستظل دائما نموذجاً للتسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة وإحترام الآخر وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن".  

وقال محافظ الشرقية، إن هذه المرحلة تتطلب منا التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية لتخطي الصعاب والتغلب على أي أزمات معرباً عن خالص أمنياته لجموع الشعب المصري بالخير والنماء والرخاء.

ورحب راعي الطائفة الإنجيلية بزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية للجميع هى نشر الحب والسلام فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان.

محافظ الشرقية الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة المجيد للرئيس عبد الفتاح السيسي

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