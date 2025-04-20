ضبط 2 طن دقيق و 75 ألف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية شَن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تموينية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع ومصطفي بيومي المفتش بالقطاع وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي وتم تحرير محضر برقم 8087 جنح بلبيس .

كما تم ضبط 75 الف عبوة بسكويت وحلوي مجهولة المصدر بمخزن مواد غذائية وتم تحرير محضر برقم 8086 جنح بلبيس.