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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم من الطائرة: ادعولي أوصل بالسلامة .. ما القصة

نيللي كريم
نيللي كريم
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورا جديدة من الطائرة برفقة النجم رامز جلال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و علقت نيللي علي الصورة: ادعولي أوصل بالسلامة.


 

و كانت قد تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن دورها في مسلسل "إخواتي"، الذي عرض في شهر رمضان 2025.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "أون إي"،: أنا لما بدخل الشخصية بتلاقيني بقيت الشخصية، بتحصل توليفة مع الشخصية اللي بقدمها".

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي، سؤالا للفنانة نيللي كريم، قائلة: "أنتي خاسة جدا عن المسلسل"، لترد نيللي كريم، قائله: "كان جسمي في المسلسل لكن كان فيه حاجات كنت بلبسها".

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