نيللي كريم من الطائرة: ادعولي أوصل بالسلامة .. ما القصة

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورا جديدة من الطائرة برفقة النجم رامز جلال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و علقت نيللي علي الصورة: ادعولي أوصل بالسلامة.





و كانت قد تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن دورها في مسلسل "إخواتي"، الذي عرض في شهر رمضان 2025.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "أون إي"،: أنا لما بدخل الشخصية بتلاقيني بقيت الشخصية، بتحصل توليفة مع الشخصية اللي بقدمها".

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي، سؤالا للفنانة نيللي كريم، قائلة: "أنتي خاسة جدا عن المسلسل"، لترد نيللي كريم، قائله: "كان جسمي في المسلسل لكن كان فيه حاجات كنت بلبسها".