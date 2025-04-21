قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ويبحث عن مدرب جديد
تحديد هوية حكم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك
وزير التعليم: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
البيئة ترفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية استعدادًا لأعياد الربيع
البيئة تضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة ونشرها بالجريدة الرسمية قريبا
بعد خفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات.. هل تحتفظ شهادات البنك الأهلي بعوائدها المغرية؟
شم النسيم عند المصريين القدماء.. وعلاقة البيض بتحقيق الأمنيات
وفد ياباني يزور مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
الوزير: وصول أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" إلى مصر أغسطس القادم
متحدث الكنيسة الكاثوليكية بمصر: البابا فرنسيس رجل الفقراء ونشكر الرئيس السيسي على نعيه
ارتفاع عدد الشهداء بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال إلى 65
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيئة تضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة ونشرها بالجريدة الرسمية قريبا

د. ياسمين فؤاد: الموافقة على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية
د. ياسمين فؤاد: الموافقة على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية
حنان توفيق

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات وخبراء البيئة والجهات المعنية.

وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية او إلكترونية او صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.

وقام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية او مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع. وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.

كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.

وزيرة البيئة لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات تشكيله الجديد الجهاز الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

ترشيحاتنا

مي الغيطي وزوجها

معلومات لا تعرفها عنها .. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني

وسادة هوائية

سوبارو تزود سياراتها بأول وسائد هوائية لحماية سائقي الدراجات

استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم

استشاري كحل الحناء جهل.. عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم

بالصور

معلومات لا تعرفها عنها .. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني

مي الغيطي وزوجها
مي الغيطي وزوجها
مي الغيطي وزوجها

سوبارو تزود سياراتها بأول وسائد هوائية لحماية سائقي الدراجات

وسادة هوائية
وسادة هوائية
وسادة هوائية

أضرار تناول الفسيخ والرنجة وزيادة الاستفادة من قيمتها الغذائية في شم النسيم

أضرار تناول الفسيخ والرنجة وزيادة الاستفادة من قيمتها الغذائية فى شم النسيم…
أضرار تناول الفسيخ والرنجة وزيادة الاستفادة من قيمتها الغذائية فى شم النسيم…
أضرار تناول الفسيخ والرنجة وزيادة الاستفادة من قيمتها الغذائية فى شم النسيم…

بعد انتشارها مؤخرا.. تعرف كيف تحمي قلبك من السكتة المفاجئة

كيف تحمي قلبك من السكتة المفاجئة
كيف تحمي قلبك من السكتة المفاجئة
كيف تحمي قلبك من السكتة المفاجئة

فيديو

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد