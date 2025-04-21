إعلان عاجل من السياحة والآثار لهذه الجهات بشأن تأشيرات موسم الحج 2025

أصدرت غرفة شركات السياحة، إخطار رقم ١٠٢ موجه لأعضائها يتعلق بإصدار تأشيرات الحج للموسم الجاري وتسليم جوازات السفر.

افاد الإخطار الذى حصل صدى البلد ، على نسخة منه، أن هناك بعض شركات السياحة لم تتمم إستخراج تأشيرات الحج الخاصة بحجاجها.

اوضحت الغرفة في إخطارها، أن وزارة السياحة والآثار أمهلت الشركات السياحية الغير متممة لإجراءتها ، مهلة ٤٨ ساعة يومين تبدأ من الثلاثاء ٢٢ إبريل إلي الأربعاء ٢٣ إبريل لإنهاء كافة إجراءاتها.

يذكر أن افادت غرفة شركات السياحة ،إنها تواصلت مع وزارة الحج والعمرة من خلال الجهات المعنية، لمد موعد إنهاء إجراءات السكن والنقل 20 مارس الماضي الموافق 20 رمضان 1446هـ ، على أن يكون آخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج الاثنين 14 إبريل .

وكانت أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لإضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.