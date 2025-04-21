قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
بكرة بالتحديد | إعلان عاجل من الأرصاد
بعد قرار البنك المركزي الجديد| تفاصيل حدود السحب من البنوك وإنستاباي
بعد الاستقرار على رحيل بيسيرو .. الزمالك يعيد التواصل مع هذا المدرب
إعلان عاجل من السياحة والآثار لهذه الجهات بشأن تأشيرات موسم الحج 2025
زيزو يحدد شرطا وحيدا لحضور التحقيق فى الزمالك .. ما هو؟
غزة تصرخ والعالم يتجاهل| وأستاذ قانون دولي: على إسرائيل فتح المعابر ودخول المساعدات دون شروط
البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة على مائدة إفطار شم النسيم في دير السريان
السياحة والآثار: لجان متابعة على جميع الفنادق والأنشطة باحتفالات شم النسيم
السينما تحتفل بشم النسيم.. الفسيخ والرنجة بين سعاد حسنى وأحمد حلمى
البيت الأبيض: ترامب يدعم وزير الدفاع رغم مزاعم تسريب تفاصيل هجوم اليمن
سانجرو الصينية الكبرى تعتزم تصنيع بطاريات التخزين وأنظمة الشواحن بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان عاجل من السياحة والآثار لهذه الجهات بشأن تأشيرات موسم الحج 2025

الحج
الحج
محمد الاسكندرانى

أصدرت غرفة شركات السياحة، إخطار رقم ١٠٢ موجه لأعضائها يتعلق بإصدار تأشيرات الحج للموسم الجاري وتسليم جوازات السفر.

افاد الإخطار الذى حصل صدى البلد ، على نسخة منه،  أن هناك بعض شركات السياحة لم تتمم إستخراج تأشيرات الحج الخاصة بحجاجها.

اوضحت الغرفة في إخطارها، أن وزارة السياحة والآثار أمهلت الشركات السياحية الغير متممة لإجراءتها ، مهلة ٤٨ ساعة يومين تبدأ من الثلاثاء ٢٢ إبريل إلي الأربعاء ٢٣ إبريل لإنهاء كافة إجراءاتها.

يذكر أن افادت غرفة شركات السياحة ،إنها تواصلت مع وزارة الحج والعمرة من خلال الجهات المعنية، لمد موعد إنهاء إجراءات السكن والنقل 20 مارس الماضي الموافق 20 رمضان 1446هـ ، على أن يكون آخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج الاثنين 14 إبريل .

وكانت أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لإضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

الحج حج السياحة السياحة مصر شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

د. عباس شومان

ضربوا أخوهم المتوفى | شومان يعلق على فيديو مال البنات الصادم

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الرخ

أحمد الرخ: التصوف ليس مذهبا أو فرقة بل منهج حياة متكامل

حكم قراءة القرآن بالعين فقط

هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أسامة فخري الجندي

أسامة فخري: التصوف ليس مجرد موائد بل منهج تربوي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: من السكتة القلبية إلى كحل الحناء.. 4 قصص تثير الجدل من محمد رمضان وتاجه المرصع بالماس وتحذيرات طبية وأسرار في عالم الفن والمطبخ

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

حملة مفاجئة للتفتيش على موقع جمع وفرز المخلفات ببلبيس .. صور

جهاز شئون البيئة بالشرقية
جهاز شئون البيئة بالشرقية
جهاز شئون البيئة بالشرقية

يسبب الوفاة .. خطورة الزعل على حياة الأشخاص

يسبب الوفاة.. خطورة الزعل على حياة الاشخاص..رنا
يسبب الوفاة.. خطورة الزعل على حياة الاشخاص..رنا
يسبب الوفاة.. خطورة الزعل على حياة الاشخاص..رنا

محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح كوتشيلا في حفله الثاني بأمريكا

محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح "كوتشيلا".. إطلالة ملوكية تثير الجدل في حفله الثاني بأمريكا
محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح "كوتشيلا".. إطلالة ملوكية تثير الجدل في حفله الثاني بأمريكا
محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح "كوتشيلا".. إطلالة ملوكية تثير الجدل في حفله الثاني بأمريكا

فيديو

فوائد الخس في شم النسيم

فوائد مذهلة لتناول الخس بعد الفسيخ والرنجة في شم النسيم

مشروبات بعد الفسيخ

نشرب إيه بعد أكلة الفسيخ والرنجة في شم النسيم؟

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد