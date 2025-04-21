بكرة بالتحديد | إعلان عاجل من الأرصاد

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، متضمناً بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء 22 أبريل ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6:5) درجات، وتسجل الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (39:38 ) درجة، و السواحل الشمالية من (36:34 ) درجة، وجنوب البلاد من ( 41:40) درجة.

شهد اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.