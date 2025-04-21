عباس شومان يعلق على مقترح تصفية الممتلكات قبل الموت لحل مشكلة الميراث

علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على رأي يرى صاحبه أن حل مشكلة الميراث يتحقق بتصفية الممتلكات وتوزيعها قبل الموت.

وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك، أنه قطعا هذا كلام لاقيمة له، واستدلاله بفعل الرسول حيث لم يترك مالا يمكن لطالب في الأزهر أن يرد عليه فالأنبياء لايورثون وما يتركونه صدقه، ولي مثلهم عامة الناس.

كما علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" على الفيديو المتداول الذي يظهر فيه اعتداء أشقاء الميت على شقيقهم بسبب قيامه بكتابة ممتلكاته لبناته دون أن يترك شيئًا لإخوته. وقال شومان إن هذا الفيديو يبرز قضية مهمة تتعلق بتوزيع الأموال في الحياة قبل الوفاة وفقًا لما يحدده الشرع.

وأوضح شومان أن القول إن الإنسان يمتلك حرية كاملة في توزيع ماله كما يشاء دون التقيد بنظام المواريث هو "باطل ولا دليل عليه".

وأضاف أن الفتاوى التي تروج لهذا المفهوم تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عليها من فتن واعتداءات بين أفراد الأسرة.

وكان عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر قال في تصريح سابق : إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث “باطل لا دليل عليه”.

وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.

