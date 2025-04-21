رفض تشجيع الأرجنتين ولم يشاهد التلفاز منذ 30 سنة.. 3 حكايات عجيبة عن البابا فرنسيس

رحل عن عالمنا اليوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وبابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث نعاه كل رؤساء العالم وكبرى الشخصيات العامة والدينية والسياسية في العالم.

وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما

وأعلن الفاتيكان، الإثنين وفاة البابا فرنسيس، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استمرت لعدة أسابيع.

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وكتب الكاردينال كيفن فاريل، رئيس المجلس الرسولي، على الحساب الرسمي للفاتيكان على منصة «إكس» نبأ الوفاة: «في تمام الساعة 7:35 من صباح اليوم، فقد عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى بيت الآب، كرَّس حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته».

من هو البابا فرنسيس ؟

اسمه الحقيقي خورخي ماريو بيرجوليو، وولد عام 1936، فى منطقة فلوريس بمدينة بوينس آيرس، بدولة الأرجنتين، حيث أن جنسيته الأصلية هي الأرجنتينية قبل أن يهاجر إلى إيطاليا، وهو الأبن الأكبر بين أخواته الخمسة.

كانا والداه يعيشان في إيطاليا فى أوائل الثلاثينات والأربعينات، قبل أن يهاجرا منها هرباَ من ويلات الفاشية، لأنهما كانا من السياسيين حينها، ثم توفي والده بعد إصابته بنوبة قلبية في مباراة لكرة القدم.

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ويعتبر البابا فرنسيس أول بابا من أمريكا اللاتينية، وتولى منصب الكرسي الرسولي في مارس 2013، خلفًا للبابا بنديكتوس السادس عشر.

لم يشاهد التلفزيون منذ 30 عامًا

ومما هو مشهور عن البابا فرنسيس أنه لم يشاهد التلفزيون منذ ما يقرب من 30 عامًا وذلك بسبب مشهد واحد.

ويُحكى أنه عام 1990، أثناء مشاهدته برفقه جماعته اليسوعية فى «بوينس آيرس» وجد وقتها مشهد مخل لم يعجبه فعلم أن الله يخبره أن التلفاز لن يفيده، فقرر مقاطعته نهائيًا.

رفض تشجيع الأرجنتين موطنه

خلال مباراة لكرة القدم عام 2013 بين إيطاليا والأرجنتين التقى ميسي وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني بابا الفاتيكان وأهداه ميسي هدية وهي عبارة عن نبتة في إصيص.

وعلى الرغم من ذلك لم يعلن بابا الفاتيكان فرنسيس عن تشجيعه للأرجنتين حيث قال: "سيكون من الصعب عليّ تشجيع فريق واحد، لكن لحسن الحظ إنها مجرد مباراة ودية، وأتمنى أن تكون كذلك حقا".

ارتداء الملابس القديمة وهجر السيارات الباباوية

عُرف فرنسيس ببساطته وتواضعه فحرص منذ توليه المنصب البابوي عام 2013، على ارتداء ملابسه القديمة، وصليب من اللون الفضي، والجلوس فى بيت الضيافة لدى الكرادلة.

كما اتبع سياسة جديدة مع الكرادلة من خلال عناقهم بدلاَ من تقبيل يديه، وتخلى عن استخدام عربات الليموزين البابوية، وحرص على ركوب الحافلات مع الكرادلة.