أبل تستعد لإطلاق iPhone 17.. كل ما تريد معرفته عن الهاتف المنتظر

تستعد شركة أبل هذا العام للكشف عن سلسلة iPhone 17، التي ستحمل أول تغييرات تصميمية كبيرة منذ سنوات، وسط جدل واسع بين عشاق التكنولوجيا على المنتديات الإلكترونية.

لم تعد هذه التغييرات مجرد شائعات، بل أصبحت ملموسة، بشرط أن تكون مستعدًا لحجز تذكرة سفر إلى الصين!

فقد قام أحد المسربين البارزين في صناعة الهواتف الذكية بتوفير تصاميم CAD مفصلة وصور ثلاثية الأبعاد لهواتف iPhone 17، إلى جانب صور توضح شكل هاتف iPhone 17 Pro وهو في مجموعة متنوعة من الأغطية الملونة.

وبفضل هذه التصاميم، أصبحت هناك متاجر صينية تعرض مجسمات مطبوعة بتقنية 3D للهاتف الجديد، تتيح للعملاء تجربة ملمس الهاتف وملاحظة التغييرات الفعلية في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، إلى جانب اكتشاف مدى نحافة الإصدار الجديد iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air

الخبر الأكبر الذي جذب اهتمام المتابعين ليس فقط وحدة الكاميرا المعاد تصميمها، بل إعلان أبل عن إيقاف إصدار iPhone Plus نهائيًا.

بدلاً منه، ستقدم الشركة نموذجًا أكثر نحافة وأناقة يُعرف باسم iPhone 17 Air، وهو مخصص لفئة المستخدمين الذين يضعون الجماليات والوزن الخفيف في مقدّمة أولوياتهم.

ومن المتوقع أن يكون iPhone 17 Air أعلى سعرًا من إصدارات Plus السابقة، لكنه قد يكون الرهان الذي تنجح فيه أبل أخيرًا في تقديم هاتف متوسط الحجم يحظى بإقبال واسع.

يذكر أن الشركة كانت قد تخلت في السابق عن إصدار iPhone mini واستبدلته بنموذج Plus، إلا أن كلا الطرازين لم يحققا مبيعات قوية.

سباق الهواتف النحيفة

في الوقت نفسه، يبدو أن المنافسة على فئة الهواتف النحيفة بدأت بالاشتعال، إذ تستعد سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S25 Edge في وقت لاحق من هذا العام، في محاولة لمنافسة استراتيجية أبل الجديدة في التصميم والأداء.

هل تستحق الرحلة إلى الصين؟

رؤية هذه الهواتف الجديدة وتجربتها قبل صدورها رسميًا ممكنة، إذا كنت في الصين أو قادرًا على زيارتها.

بدأت المتاجر هناك باستخدام المجسمات ثلاثية الأبعاد لإعطاء الزوار لمحة واقعية عن الشكل المتوقع للأجهزة، لكن إن لم تكن مستعدًا لخوض هذه الرحلة، فربما يكون الانتظار حتى سبتمبر، موعد الإطلاق الرسمي المتوقع، هو الخيار الأفضل.