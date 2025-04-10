قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
دعم اقتصادي شامل.. تعاون بين التضامن والقومي للمرأة وبنك ناصر لتمكين الأولى بالرعاية
لا يوجد أزمات.. اتحاد الكرة ينفي وجود خلافات بين أبو ريدة وحسام حسن
جوتيرش يحمل إسرائيل مسئولية منع دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة
أمير هشام: الأطباء أبلغوا الأهلي بسلامة ركبة الونش.. واتجاه لتفعيل الاتفاق لضمه
الغندور يكشف عن شرط اتحاد الكرة لرحيل حسام حسن
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هاكابي سفيرًا لدى إسرائيل
الجمهور لا يستحق هذا.. هشام يكن يهاجم إدارة الزمالك بعد الخروج الأفريقي
زيلينسكي: روسيا تجر الصين إلى حربها في أوكرانيا
النيابة تحقق في حريق مزرعة ماشية ببولاق الدكرور
بعد تعليق الرسوم.. كندا تجري مفاوضات أمنية واقتصادية مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هواتف iPhone 17 بعد تعريفة ترامب الجمركية

iPhone 17
iPhone 17
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة آبل Apple، بخطي سريعة لتجنب الموعد النهائي في شهر أبريل للتعريفات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجنب تأثير هذه التعريفات على أسعار أجهزة آيفون الجديدة في أسواق مثل الهند والولايات المتحدة. 

ومع ذلك، فإن تعريفة ترامب الجديدة، ستجبر شركة آبل على نقل تكاليف الإنتاج المرتفعة للمستهلكين، مما سيؤثر بشكل غير مباشر على أسعار هواتف آيفون بشكل عام.

آبل تتسابق لتجنب تأثير التعريفات الجديدة على أسعار آيفون

وفقا لخبراء الصناعة، من المتوقع أن تؤجل شركة آبل زيادة أسعار آيفون حتى وقت لاحق من هذا العام. 

وذلك لأن الشركة لديها مخزون آيفون الذي يتم شحنه قبل تنفيذ التعريفة الجمركية، لذلك، إذا كنت تخطط لشراء iPhone 16 أو iPhone 16 Pro هذا العام، فقد يكون هذا هو أفضل وقت لشرائه.

ومع ذلك، مع سريان التعريفات بشكل رسمي سترتفع أسعار آيفون، ويقول الخبراء إن الزيادة ستعتمد على المكان الذي يتم فيه تصنيع الجهاز. 

على سبيل المثال، يبلغ التعريفة على الهواتف في الهند 26 ٪، بينما في البرازيل هو 10 ٪ فقط، وهو أدنى سعر بين الأسواق الرئيسية حيث يتم تصنيع أجهزة آيفون، ومع ذلك، قد تواجه البرازيل صعوبة في ملء الفجوة التي أنشأتها هذه التعريفات بسبب طاقتها الإنتاجية المحدودة.

فيما يتعلق بالسوق الهندي، يشير تارون باثاك، مدير أبحاث التكنولوجيا، إلى أنه من غير المتوقع أن تشهد الهند زيادة فورية في الأسعار لجهاز iPhone 16 أو 15، وذلك لأن آبل على الأرجح لديها مخزون كاف من الأجهزة الحالية التي تم شحنها قبل تنفيذ التعريفة الجمركية. 

ومع ذلك، مع إطلاق iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الأسعار، مع زيادة محتملة في الأسعار تصل إلى 30 ٪، مما يعني أن الأسعار قد ترتفع بمقدار 30،000 روبية إضافية مقارنة بالأسعار الحالية.

بينما أشار تقرير سابق صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن العديد من الأشخاص في الهند يسارعون لشراء أجهزة آيفون قبل الزيادة المتوقعة في الأسعار، خوفا من تأثير التعريفات. 

وعلى الرغم من أنها تعمل على تأجيل عمليات شراء الأجهزة في انتظار إطلاق iPhone 17 في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن تنفيذ هذه التعريفات يمكن أن يغير خططهم، مما يدفعهم إلى شراء نماذج حالية لتجنب الأسعار المرتفعة في المستقبل.

آبل آيفون تعريفة ترامب أسعار هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد لـ "صدى البلد": لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل

دونالد ترامب

بينها مصر والسعودية.. ترامب يجمد الرسوم الجمركية على بعض الدول 90 يوما

موعد عيد الأضحى 2025

إجازة طويلة.. موعد وقفة عيد الأضحى 2025 فلكياً

حالة الطقس

عودة للأجواء الشتوية.. تحذيرات من سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

مدبولي يشيد بالتفاف الشعب حول القيادة السياسية خلال زيارة ماكرون التاريخية لمصر

البنك العربى الافريقى

البنك العربي الأفريقي الدولي يعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2024

صلوات تجنيز ابونا عبد المسيح بسيط

صلوات تجنيز الأب القمص عبد المسيح بسيط بمسطرد .. صور

بالصور

طريقة عمل بان كيك بالتمر

طريقة عمل بان كيك بالتمر
طريقة عمل بان كيك بالتمر
طريقة عمل بان كيك بالتمر

منها ارتداء أحذية غير مناسبة.. أسباب فقاعات القدم

اسباب فقاعات القدم
اسباب فقاعات القدم
اسباب فقاعات القدم

لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية

طرق عمل سلاطة الزبادى بالخيار والنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد