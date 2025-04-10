أسعار هواتف iPhone 17 بعد تعريفة ترامب الجمركية

تعمل شركة آبل Apple، بخطي سريعة لتجنب الموعد النهائي في شهر أبريل للتعريفات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجنب تأثير هذه التعريفات على أسعار أجهزة آيفون الجديدة في أسواق مثل الهند والولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن تعريفة ترامب الجديدة، ستجبر شركة آبل على نقل تكاليف الإنتاج المرتفعة للمستهلكين، مما سيؤثر بشكل غير مباشر على أسعار هواتف آيفون بشكل عام.

آبل تتسابق لتجنب تأثير التعريفات الجديدة على أسعار آيفون

وفقا لخبراء الصناعة، من المتوقع أن تؤجل شركة آبل زيادة أسعار آيفون حتى وقت لاحق من هذا العام.

وذلك لأن الشركة لديها مخزون آيفون الذي يتم شحنه قبل تنفيذ التعريفة الجمركية، لذلك، إذا كنت تخطط لشراء iPhone 16 أو iPhone 16 Pro هذا العام، فقد يكون هذا هو أفضل وقت لشرائه.

ومع ذلك، مع سريان التعريفات بشكل رسمي سترتفع أسعار آيفون، ويقول الخبراء إن الزيادة ستعتمد على المكان الذي يتم فيه تصنيع الجهاز.

على سبيل المثال، يبلغ التعريفة على الهواتف في الهند 26 ٪، بينما في البرازيل هو 10 ٪ فقط، وهو أدنى سعر بين الأسواق الرئيسية حيث يتم تصنيع أجهزة آيفون، ومع ذلك، قد تواجه البرازيل صعوبة في ملء الفجوة التي أنشأتها هذه التعريفات بسبب طاقتها الإنتاجية المحدودة.

فيما يتعلق بالسوق الهندي، يشير تارون باثاك، مدير أبحاث التكنولوجيا، إلى أنه من غير المتوقع أن تشهد الهند زيادة فورية في الأسعار لجهاز iPhone 16 أو 15، وذلك لأن آبل على الأرجح لديها مخزون كاف من الأجهزة الحالية التي تم شحنها قبل تنفيذ التعريفة الجمركية.

ومع ذلك، مع إطلاق iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الأسعار، مع زيادة محتملة في الأسعار تصل إلى 30 ٪، مما يعني أن الأسعار قد ترتفع بمقدار 30،000 روبية إضافية مقارنة بالأسعار الحالية.

بينما أشار تقرير سابق صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن العديد من الأشخاص في الهند يسارعون لشراء أجهزة آيفون قبل الزيادة المتوقعة في الأسعار، خوفا من تأثير التعريفات.

وعلى الرغم من أنها تعمل على تأجيل عمليات شراء الأجهزة في انتظار إطلاق iPhone 17 في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن تنفيذ هذه التعريفات يمكن أن يغير خططهم، مما يدفعهم إلى شراء نماذج حالية لتجنب الأسعار المرتفعة في المستقبل.