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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شائعات حول iPhone 17 Air مشكلة Apple مع Siri

iPhone
iPhone
احمد الشريف

تشير الشائعات إلى أن Apple تستعد لإطلاق iPhone 17 Air كبديل لطراز Plus، بسعر يبدأ من حوالي 899 دولارًا. 

يتميز الجهاز بتصميم نحيف وخفيف للغاية، لكنه قد يتضمن بعض التنازلات مقارنة بطرازات iPhone 17 Pro، مثل كاميرا خلفية واحدة ومعالج A19 بدلًا من A19 Pro. 

يُقال إن الجهاز سيأتي بشاشة بحجم 6.6 بوصة، بينما تم رفض نموذج أكبر بحجم 6.9 بوصة بسبب مخاوف تتعلق بالتصميم النحيف.

تحديث Siri وتأثيرات Apple Intelligence

بعد تأجيل تحديث Siri المدعوم بـApple Intelligence، قامت الشركة بنقل مسؤولية تطوير Siri إلى "Mike Rockwell"، الرئيس السابق لمشروع Vision Pro.

 يأتي هذا التغيير في ظل انتقادات متزايدة لقدرات Siri الحالية، حيث يواجه صعوبة في التعامل مع الاستفسارات الأساسية. 

يرى بعض المحللين أن هذه المشكلات قد تشير إلى تحديات أوسع تواجه Apple في تنفيذ مشاريعها التقنية.

خسائر مالية كبيرة رغم النجاح الفني

رغم نجاحات مثل مسلسل Severance، تواجه Apple TV+ خسائر مالية تقدر بأكثر من 1 مليار دولار سنويًا.

 تشير التقارير إلى أن الخدمة لا تزال تكافح لتحقيق الربحية، حيث أن نسبة المشاهدة في الولايات المتحدة أقل من 1% مقارنةً بمنافسين مثل Netflix وAmazon. 

ومع ذلك، تستمر Apple في الاستثمار في المحتوى الأصلي لتحسين مكانتها في السوق.

iPhone 18 Pro

تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 18 Pro قد تتضمن ميزات مثل Face ID تحت الشاشة، كاميرا رئيسية بفتحة متغيرة، ومعالج A20 مع تحسينات لدعم Apple Intelligence.

أول هاتف قابل للطي من Apple

تعمل Apple على تطوير هاتف قابل للطي يُتوقع إطلاقه في أواخر 2026 أو أوائل 2027.

تشير التقديرات إلى أن الجهاز قد يبدأ بسعر 2300 دولار، مما يجعله أغلى بكثير من iPhone 16 Pro Max. 

يقال إن الجهاز سيأتي بشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، مع تصميم يشبه الكتاب.

Apple iPhone 17 Air iPhone

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