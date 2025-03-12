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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش بـ 8 آلاف دولار.. نظرة أولى على Apple Mac Studio (M3 Ultra)

Apple Mac Studio
Apple Mac Studio
احمد الشريف

أعلنت آبل عن جهاز ماك ستوديو الجديد المزود بشريحة M3 Ultra، وهو جهاز عمل استثنائي لا يناسب المستخدم العادي، بل مصمم خصيصًا للمحترفين الذين يبحثون عن أداء لا يُضاهى. 

يبدأ سعر  ماك ستوديو الجديد من 3,999 دولار، وفي حال تحديث كافة المواصفات (حتى 512 جيجابايت من الذاكرة الموحدة) يصل السعر إلى 14,099 دولار، ما يجعله استثمارًا جادًا لمن يعرف كيف يُستفيد منه في تسريع عمليات التصدير وإنجاز المشاريع بشكل أسرع.

مواصفات خارقة وأداء يفوق الخيال

يأتي ماك ستوديو الجديد مُزوّدًا بشريحة M3 Ultra، التي تتميز بمعالج 32 نواة، ومعالج رسوميات بـ80 نواة، بالإضافة إلى محرك عصبي بـ32 نواة.

تضمن هذه المواصفات تنفيذ المهام المعقدة بكفاءة عالية، سواء كان ذلك في تحرير الفيديوهات بدقة 4K أو في تطبيقات الرسوميات والتأثيرات البصرية.

 ومن أبرز الإنجازات التي سجلها الجهاز، هو كسره لحاجز الدقيقة الواحدة في اختبار تصدير 4K على برنامج Premiere Pro.

مقارنة مع نماذج آبل الأخرى

على الرغم من الأداء القوي لماك ستوديو الجديد، فإن أغلب المستخدمين الباحثين عن أجهزة سطح مكتب من آبل قد يجدون الماك ميني M4 خيارًا أفضل، خاصة النسخة المودةة بشريحة M4 Pro التي أثبتت جدارتها في التعامل مع تطبيقات التصوير والفيديو. 

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قوة إضافية في عمليات 3D والمهام الثقيلة، فإن النسخة M4 Max من ماك ستوديو توفر أداءً مذهلاً بسعر يبدأ من 1,999 دولار فقط، مع اختلافات في منافذ الإدخال/الإخراج وسعة دعم الشاشات الخارجية.

نقاط إضافية وفروق تقنية

يتميز جهاز M3 Ultra بوجود منفذين أماميين من نوع Thunderbolt 5 مع سرعات نقل تصل حتى 120 جيجابت/ثانية، ويدعم توصيل ما يصل إلى ثماني شاشات. في حين أن موديل M4 Max يوفر منفذين USB 3 عاديين فقط في الجهة الأمامية، مع دعم لخمسة شاشات كحد أقصى.

فيما يحتوي جهاز M3 Ultra على وحدة تبريد أكبر مصنوعة من النحاس، ما يزيد من وزنه إلى 8 أرطال مقارنةً بوزن 6.1 أرطال لجهاز M4 Max. ويُعد هذا الفرق ضروريًا للحفاظ على استقرار درجات الحرارة أثناء العمليات المكثفة.

كما هو متوقع من أجهزة آبل، يتميز ماك ستوديو الجديد بأداء يفوق التوقعات مع مستوى ضوضاء شبه معدوم حتى أثناء تشغيل البرامج المتطلبة مثل Lightroom وتأثيرات تقليل الضوضاء في Adobe.

لمن هو هذا الجهاز؟

يعد ماك ستوديو الجديد استثمارًا مثاليًا للفنانين الرقميين، والمحررين، ومنتجي الصوت والفيديو، والمحترفين في مجالات التأثيرات البصرية، فإذا كانت مهمتك اليومية تتطلب معالجة بيانات ضخمة أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف، فإن هذا الجهاز يوفر القوة والسرعة التي تحتاجها لتحقيق إنتاجية عالية.

آبل M3 Ultra ماك ستوديو

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