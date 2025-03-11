هل تستعد آبل لإطلاق iPad قابل للطي بشاشة 18.8 إنش؟

أشارت تسريبات جديدة قادمة من منصة Weibo عبر الحساب الشهير Digital Chat Station إلى أن أحد النماذج الهندسية التي تعمل عليها آبل يتضمن شاشة قابلة للطي بحجم 18.8 إنش، مع عدسة معدنية فائقة البنية تدمج بين المستقبل والمرسل لمستشعر Face ID، مما يشير إلى تقنية التعرف على الوجه تحت الشاشة لأول مرة في أجهزة الشركة.

هل تطلق آبل iPad أو MacBook قابلًا للطي؟

تزايدت الشائعات حول نية آبل إطلاق iPad أو MacBook قابل للطي في المستقبل، ولكن لم يتم تأكيد الفئة المستهدفة بعد، إذ يعتمد ذلك على نظام التشغيل الذي ستختاره الشركة لهذا الجهاز المبتكر.

موعد الإطلاق المتوقع للأجهزة القابلة للطي من آبل

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Display Supply Chain Consultants (DSCC)، تخطط آبل لإطلاق iPad Pro قابل للطي بحجم 18.8 إنش بتقنية OLED في عام 2027.

فيما أشار المحلل الشهير Ming-Chi Kuo إلى أن شركة LG ستبدأ الإنتاج الضخم لشاشات MacBook القابلة للطي بحجم 18.8 أو 20.2 إنش في الربع الأخير من 2025.

أكد تقرير Wall Street Journal في ديسمبر الماضي أن آبل تعمل على جهاز قابل للطي بحجم 19 إنش مصمم ليكون بمثابة لابتوب عند الطي.

كشف الصحفي Mark Gurman من Bloomberg أن آبل قد تطلق iPad قابلًا للطي بحجم كبير في عام 2028، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تطوير شاشة قابلة للطي دون أي تجاعيد، بحيث تبدو كقطعة زجاج واحدة.

ماذا عن iPhone القابل للطي؟

تعمل آبل أيضًا على هاتف iPhone قابل للطي بتصميم يشبه الكتاب، لكنه لن يعتمد على تقنية Face ID بسبب قيود المساحة الداخلية.

عوضًا عن ذلك، سيأتي الهاتف بـ مستشعر Touch ID مدمج في زر الطاقة، مشابهًا لما هو متاح في iPad Air وiPad mini.

تشير التوقعات إلى أن iPhone القابل للطي قد يتم الكشف عنه في أواخر العام المقبل.

هل ستتمكن آبل من التفوق على المنافسين؟

في ظل تطور أجهزة سامسونج وهواوي القابلة للطي، يبدو أن آبل تتخذ نهجًا حذرًا، وتركز على تقديم تجربة متطورة دون أي تنازلات من حيث جودة الشاشة والتصميم.