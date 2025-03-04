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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تأخير مرتقب في تطوير سيري الذكية .. تحديات تواجه الذكاء الاصطناعي في آبل

آبل
آبل
احمد الشريف

 كان من المفترض أن تقدم "Apple Intelligence" نسخة أكثر طبيعية من سيري، لكن الآن، يعتقد العاملون في قسم الذكاء الاصطناعي في آبل أن الشركة لن تطلق "نسخة حديثة حقيقية محادثة من سيري ، حتى نظام iOS 20 في أفضل الأحوال في عام 2027"، كما كتب مارك جورمان من بلومبرج في نشرة "Power On" اليوم.

موعد تحديث سيري 

من المتوقع أن تطرح آبل تحديثات لسيري مدعومة بنموذج لغة كبير (LLM) في نظام iOS 18.5، لكن جورمان يقول إن هذا سيعمل كنموذج منفصل عن سيري القديمة، وهو نظام "لا يعمل بسلاسة كما ينبغي".

 وفقًا لجورمان، فإن سيري المحدثة ستدمج النظامين في بنية جديدة يمكنها التعامل مع كل من الطلبات البسيطة، مثل ضبط المؤقتات، والقدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي استعرضتها آبل العام الماضي، مثل تنفيذ المهام عبر التطبيقات باستخدام السياق مثل التفاصيل الشخصية وما هو موجود على شاشتك.

 كانت آبل تخطط لتقديم هذه البنية المدمجة لسيري في نظام iOS 19.4، لكنها "متأخرة" و"لن يتم الكشف عنها في يونيو"، عندما تعقد الشركة عادة مؤتمر WWDC، كما يكتب جورمان.

صعوبات في التحديثات 

تشير التقارير إلى أن أمازون واجهت صعوبات في التحديثات مساعدها الذكي أليكسا.

فيما  صرح بانوس باناي، رئيس قسم الأجهزة والخدمات في أمازون، لزميلتي جينيفر توهي بأن نظام أليكسا بلس الجديد يتضمن نظامًا "تمت إعادة بناؤه بنسبة مائة بالمائة" يمزج بين أليكسا القديمة والجديدة. 

بينما سيحصل هذا النظام قريبًا في مرحلة الوصول المبكر، ولكن لأجهزة معينة فقط.

 الذكاء الاصطناعي 

تسير آبل على نفس المسار ولكن مع تحديات إضافية، حيث  يشير جورمان إلى أن العاملين في قسم الذكاء الاصطناعي في آبل يقولون إن نماذجها "تقترب من حدودها"، لكن الشركة واجهت صعوبة في تأمين أجهزة التدريب على الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها لتحسين الأمور. 

في الوقت نفسه، يكتب أن القسم عانى من "قيادة غير فعالة" وانشقاق العاملين إلى المنافسين، بينما يبدو أن هؤلاء المنافسين يتقدمون أكثر فأكثر.

آبل Apple Apple Intelligence

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