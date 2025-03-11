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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفاجئ الجميع .. تغييرات جذرية قادمة في تصميم أنظمة التشغيل!

آبل
آبل
احمد الشريف

تستعد شركة آبل لإحداث تغييرات جذرية في أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك iOS وiPadOS وmacOS، وذلك في إطار خطتها لتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وانسيابية عبر مختلف أجهزتها. 

وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، فإن آبل تعمل حاليًا على إعادة تصميم شاملة لعناصر الواجهة، مما يجعل هذا التحديث الأكبر لنظام iOS منذ طرح iOS 7 في عام 2013، ولـ macOS منذ إصدار Big Sur في عام 2020.

نظام visionOS

تهدف التحديثات الجديدة إلى إعادة تصور تصميم الأيقونات والقوائم والنوافذ، بالإضافة إلى تحسين التفاعل بين التطبيقات المختلفة، وهي مستوحاة جزئيًا من نظام visionOS المستخدم في نظارة الواقع المختلط Vision Pro التي أطلقتها الشركة مؤخرًا. 

من المتوقع أن تتضمن التغييرات تعديلات على مركز التحكم، وشاشة القفل، وشكل التطبيقات الافتراضية، مما يجعلها أكثر تكاملًا مع الذكاء الاصطناعي الذي تخطط آبل لدمجه بشكل أعمق في أنظمتها المقبلة.

موعد الاصدار

فيما  لم تصدر  آبل أي بيان رسمي حول التغييرات المنتظرة، إلا أن التقارير تشير إلى أن التحديثات الجديدة ستظهر لأول مرة خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في يونيو القادم، على أن يتم إصدارها رسميًا مع إطلاق iPhone 16 في الخريف. 

ومع تزايد المنافسة مع جوجل وسامسونج، يبدو أن آبل تسعى لإعادة ابتكار تجربة المستخدم من خلال تحسين التصميمات وتقديم ميزات جديدة تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما قد يجعل هذه الأنظمة أكثر توافقًا مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات المستخدمين المتزايدة.

آبل iOS macOS

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