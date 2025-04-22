محافظ المنيا يشارك المواطنين احتفالات أعياد القيامة والربيع بكورنيش النيل

شارك محافظ المنيا عماد كدواني، المواطنين احتفالاتهم بأعياد القيامة وشم النسيم على كورنيش النيل بمدينة المنيا مساء اليوم الإثنين، حيث بدأت آلاف الأسر التوافد على كورنيش النيل في نهاية اليوم بعد غياب الشمس وانخفاض درجة الحرارة لقضاء سهرة ممتعة والاستمتاع بالنيل والخضرة.



وحرص المحافظ على تبادل التهاني مع المواطنين، وشاركهم فرحتهم بأجواء الربيع، وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد تام لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال احتفالات الربيع واستمتاع المواطنين بأجواء الطبيعة الخلابة التي تتميز بها محافظة المنيا بامتلاكها أطول كورنيش على ضفاف النيل بين محافظات مصر .



واستمع المحافظ إلى عدد كبير من المواطنين، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، حيث استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، موجهاً على الفور بحل عدد من الشكاوى، مؤكداً أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.