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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رانيا جول: الذهب والبيتكوين يقودان مشهد الأصول العالمية وسط غموض اقتصادي

الذهب
الذهب
عبد الخالق صلاح

أكدت المحللة الاقتصادية رانيا جول، أن  الأسواق العالمية تحولات لافتة في توجهات المستثمرين، وسط مشهد يتسم بالغموض السياسي والاقتصادي، حيث يتصدر الذهب والبيتكوين قائمة الأصول التي تستقطب الأنظار باعتبارها أدوات تحوط أو بدائل استثمارية في أوقات التذبذب.

وقالت رانيا جول، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، إن أسعار الذهب سجلت قفزات قوية خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة حاجز 3400 دولار للأونصة، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات التصريحات السياسية، لاسيما من جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أثارت حالة من القلق في الأسواق المالية.

وأشارت التوقعات، وفق جول، إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات 3700 دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب على الأصول الآمنة وتزايد التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن تقلبات أسعار العملات والطاقة.

أما في عالم العملات المشفرة، فقد قالت انه شهدت البيتكوين موجة ارتفاع جديدة، حيث صعدت بنسبة 3%، مدفوعة بتزايد اهتمام المؤسسات المالية الكبرى واستمرار تدفقات رأس المال نحو صناديق البيتكوين المتداولة.

وتوقعت جول أن تصل أسعار البيتكوين إلى مستويات تتراوح بين 90,000 و100,000 دولار بحلول منتصف عام 2025، مشيرة إلى أن تطور الأطر التنظيمية، وتوسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، سيلعبان دورًا أساسيًا في تعزيز هذا التوجه.

واختتمت جول تحليلها بالتأكيد على أن طبيعة السوق ستظل مرهونة بتوازن دقيق بين العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، وأن المستثمرين مطالبون بالتعامل بمرونة ووعي في ظل هذا المناخ المتغير.

رانيا جول الأسواق العالمية الذهب تصريحات تلفزيونية

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