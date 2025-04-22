لا أزمة مع يورتشيتش.. بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مواجهة أورلاندو

نفى مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز وجود أي خلافات بين المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ولاعب الفريق رمضان صبحي، مؤكدًا أن سبب غياب اللاعب عن مواجهة أورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يعود لأسباب طبية بحتة.



الإصابة وراء غياب رمضان صبحي

أوضح المصدر أن رمضان صبحي جلس على دكة البدلاء خلال مباراة الذهاب بسبب معاناته من التهابات شديدة في الركبة، وهو ما حال دون مشاركته في اللقاء رغم جاهزيته الجزئية. وأشار إلى أن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على تجهيز اللاعب بشكل مكثف من الناحيتين الطبية والفنية حتى يكون قادرًا على العودة والمشاركة في لقاء الإياب المقرر إقامته على ملعب الدفاع الجوي.

لا عقوبة على اللاعب

كما نفى المصدر ما تردد حول حصول رمضان صبحي على بطاقة صفراء في المباراة الماضية قد تؤدي إلى إيقافه، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأي عقوبة تحرمه من خوض لقاء الإياب. وأضاف أن كل ما يشاع حول وجود أزمة بين اللاعب والمدرب غير صحيح، وأن العلاقة بين الطرفين جيدة وتسير في إطار احترافي.



التحضيرات لمباراة العودة

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن بيراميدز يسعى لتجهيز كل عناصره الأساسية، وعلى رأسهم رمضان صبحي، من أجل خوض مباراة العودة بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه



